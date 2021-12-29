ساعتان من الرومانسية مع نغم "الخوان" في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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على مدى أكثر من ساعتين، عاش الجمهور في إكسبو 2020 دبي، أجواء رومانسية مع عزف وغناء فرقة "الخوان" أو the juans المتنوع، حيث تشتهر الفرقة بأغاني الحب التي حصدت شهرة عالمية كبيرة.

وأضفت فرقة "الخوان" أو the juans البهجة على مسرح اليوبيل، حيث مزجت أداءها الغنائي المميز مع موسيقى البوب روك المشهورة.



على مدى أكثر من ساعتين، تفاعل الجمهور مع عزف وغناء الفرقة المتنوع، وعاشوا أجواء رومانسية حيث تشتهر الفرقة بأغاني الحب التي حصدت شهرة كبيرة.



والفرقة التي تأخذ من الفلبين مقراً لها، تتألف حالياً من المطرب الرئيس والعازف كارل جيفارا، والمغني وعازف الجيتار الرئيس جابس ميندوزا، والمغني الفرعي، وعازف الجيتار تشيل أدريانو، وعازف الجيتار الصوتي، وعازف الجيتار آر جي كروز، وعازف الدرامز جوشوا كورونيل.



وكان قد تم تصنيف "الخوان" في البداية على أنها فرقة "فتية"، ليعيد فريق الإدارة إعادة تصنيفها كفرقة تقليدية، ومن أشهر أغاني الفرقة Hindi Tayo Pwede و Hatid و Dulo وغيرها.

