أسبوع حافل لعشاق رياضة "التيكبول" في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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أسبوع حافل من النشاط واللياقة البدنية والترفيه سيحظى به عشاق رياضة "التيكبول" في إكسبو 2020 دبي، حيث يستضيف نادي الرياضة واللياقة البدنية والعافية في إكسبو، فعاليات وأنشطة لمدة أسبوع برعاية الجناح المجري، الذي يسعى للتعريف أكثر بهذه اللعبة التي أصبحت تلقى رواجاً حول العالم، لا سيما مع توجه العديد من نجوم كرة القدم لاحترافها مثل النجم البرازيلي رونالدينيو، ونيمار وكارلوس بويول، وغيرهم.



وقالت إيميشا شاوكا دي سابو، مسؤولة الاتصالات في الجناح المجري: "يحرص الجناح المجري على إظهار التنوع الثقافي للدولة، ومن ضمنها الأنشطة الرياضية التي تتمتع بشعبية كبيرة، لا سيما رياضة التيكبول التي بدأتها المجر لتصبح مع الوقت من الرياضات الراسخة وتحظى بإقبال كبير حول العالم".



وأضافت: "يعتبر إكسبو 2020 دبي منصة مثالية للتعريف أكثر بهذه الرياضة، ويتيح من خلال الفعاليات المختلفة التي يحتضنها، الفرصة لوصولها إلى شريحة كبيرة من الأشخاص".



وتعتبر رياضة التيكبول من الرياضات الجديدة نسبياً، وهي مزيج من كرة القدم والتنس، حيث تمارس على طاولة شبيهة بالتي تمارس عليها لعبة التنس، ولكن باستخدام كرة القدم. وتتشابه قواعدها مع قواعد كرة القدم، حيث يستطيع اللاعبون لمس الكرة بأي جزء من أجسادهم باستثناء أذرعهم وأياديهم.



أما وجه الاختلاف بين التيكبول وكرة القدم، يكمن بكونها لا تحتاج إلى مساحة كبيرة للعب حيث تستبدل الملعب بالطاولة ويصل عدد اللاعبين فيها إلى أربعة لاعبين كحد أقصى. كما تتميز بكونها لعبة سهلة على جميع الأعمار فما عليك إلا تعلم القواعد والتقنيات الأساسية لتبدأ ممارسها.