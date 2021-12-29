الدخول لمركز إكسبو الإعلامي يتطلب "بي سي آر".. والفحص مجاناً للإعلاميين

المصدر: دبي - وائل نعيم

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اشترط إكسبو 2020 دبي، إظهار نتيجة فحص سلبية للدخول إلى المركز الإعلامي للجميع.

أعلن ذلك، محمد الأنصاري، نائب الرئيس للاتصال والمتحدث الرسمي لإكسبو 2020 دبي، خلال إحاطة إعلامية اليوم (الأربعاء)، مؤكداً أنه "اعتباراً من الغد (الخميس) 30 ديسمبر الجاري، يجب إظهار نتيجة فحص سلبية للدخول إلى المركز الإعلامي للجميع".

وقال الأنصاري، خلال الاحاطة الإعلامية: "سيكون هناك مرافق للفحص المجاني اعتباراً من بداية العام الجديد 2022 في إكسبو وسيكون الفحص مجاناً للإعلاميين عند إظهار إثبات بطاقة خاصةً بالإعلام.

وأضاف الأنصاري: أن "الفحص سيكون مجانياً للإعلاميين، حيث يمكنهم اليوم إجراء الفحص في قرية إكسبو أو بموقع الفحص في مواقف العالم، كما يمكن لجميع الإعلاميين إجراء الفحص اليوم للدخول غداً إلى المركز الإعلامي، حيث ستكون نتيجة الفحص صالحة لمدة 48 ساعة فقط".