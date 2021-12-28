اختتام أعمال أسبوع هاينان في جناح الصين بإكسبو

المصدر: دبي - البيان

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أقيم أسبوع هاينان بجناح الصين في إكسبو 2020 دبي تحت عنوان «تقاسم الفرص الجديدة في هاينان، وخلق مستقبل أفضل»، بنجاح في الفترة من 22 ديسمبر إلى 24 ديسمبر 2021 بطريقة متكاملة حضورياً وبث مباشر حول العالم استضافته الحكومة الشعبية لمقاطعة هاينان، التي يقع مقرها الرئيسي في هايكو.

وهدف الحدث إلى الترويج المكثف وتقديم إنجازات بناء ميناء هاينان للتجارة الحرة، والبناء الاقتصادي والتنمية، والتبادلات الأجنبية من خلال إكسبو، وتسليط الضوء على خصائص وسحر هاينان وتعزيز سمعة هاينان.

ومع المحتوى الغني والموضوعات البارزة والنتائج المثمرة، أقيم في أسبوع هاينان سلسلة من الأنشطة مثل حفل الافتتاح وندوة التجارة الحرة الدولية بورد كلاود ومنتدى مركز هاينان الدولي للسياحة و«يوم هايكو» و«يوم سانيا» وغيره.

وتم بث الحدث على الهواء مباشرة على مستوى العالم على محطة راديو وتلفزيون هاينان على الإنترنت، ومحطة هاينان السمعية والبصرية، وقناة هاينان الإذاعية وي تشات فيديو، وفيسبوك، وتويتر، ويوتيوب، ومنصات أخرى. وبلغ إجمالي عدد المشاهدين في الداخل والخارج أكثر من مليون شخص، مما يدل ازدياد الأهمية بشكل كامل بصورة هاينان الجديدة للعالم.

وحضر حفل الافتتاح ني تشيانغ، نائب حاكم الحكومة الشعبية لمقاطعة هاينان ومدير المكتب التنفيذي للجنة عمل ميناء هاينان للتجارة الحرة للحزب الشيوعي الصيني، وعلي عبيد الظاهري، سفير الإمارات لدى الصين.

وألقى جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد ونائب رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، الكلمات بمناسبة حفل الافتتاح عبر مقاطع فيديو. وقد عقدها لي تشيجي، رئيس المجلس الفرعي الصيني لتعزيز التجارة الدولية في هاينان.

وقال نائب حاكم مقاطعة هاينان الشعبية ني تشيانغ، إن موضوع أسبوع هاينان للجناح الصيني يتوافق مع موضوع إكسبو 2020 دبي. حيث يتم عرض الإنجازات الجديدة لميناء هاينان للتجارة الحرة بشكل كامل من خلال العديد من الأحداث التي تتخذ أشكالاً مثل عروض الفيديو والعروض الثقافية، فضلاً عن المنتديات والمحادثات. ونأمل أن تغتنم جميع الأطراف هذه الفرصة لتعزيز التبادلات والتعاون. نرحب ترحيباً حاراً بالمستثمرين والمواهب من دولة الإمارات العربية المتحدة وجميع أنحاء العالم للاستثمار وبدء الأعمال التجارية في هاينان، ومشاركة الفرص الجديدة في بناء ميناء هاينان للتجارة الحرة، والاستمتاع بالإنجازات العظيمة للإصلاح والانفتاح الصيني في العصر الجديد.

من جهته قال علي عبيد الظاهري، سفير الإمارات لدى الصين، إن الإمارات والصين أقامتا شراكة استراتيجية شاملة. وتعتبر التبادلات الشعبية والثقافية والتعاون الاقتصادي والتجاري في صميم التبادلات بين البلدين. وسيوفر المعرض فرصاً تجارية ليس فقط لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن أيضاً للشركات الصينية في جميع أنحاء الإمارات.

في الوقت نفسه، قام المشاركون بجولة في الجناح وشاهدوا الفيديو الإرشادي للجناح الصيني والفيديو الترويجي Hainan FTP معاً، مستمتعين بسحر المعرض العالمي ونمو هانيان الهائل.

وبعد حفل الافتتاح عقد مؤتمر تعزيز ميناء التجارة الحرة في هاينان حضره كل من: لي يوفي، نائب مدير لجنة مقاطعة هاينان للحزب الشيوعي الصيني (مكتب لجنة عمل ميناء التجارة الحرة)، وممثلو: هاينان إف تي بي سانيا ياتشو باي مدينة العلوم والتكنولوجيا، يانغبو الاقتصادية منطقة التطوير، والمنطقة التجريبية للسياحة العلاجية الدولية في بواو ليتشنغ، وإدارة مدينة الفضاء الدولية ونتشانغ، ومجمع هاينان للبرامج البيئية، حيث قدموا سياسات تعزز الاستثمار في المنطقة الصناعية.

وهدف المؤتمر لدعوة خبراء من هونج كونج وسنغافورة ودبي وموانئ التجارة الحرة المتقدمة الأخرى لمشاركة الأساليب الحديثة مع خبراء هاينان لبناء درجة أعلى من الانفتاح في ميناء هاينان للتجارة الحرة.

ووقعت اتفاقية تعاون في منتدى مركز هاينان الدولي للسياحة للاستفادة من هذه الفرصة، حيث روجت هاينان لمشروعين رئيسيين، الأول «معرض البوتيك العالمي للمستهلكين»، والثاني «معرض السلع الاستهلاكية الدولي الصيني» للعالم.