رئيس جمهورية النيجر يطلع على خدمات مركز الشرطة الذكي في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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زار فخامة محمد بازوم رئيس جمهورية النيجر، مركز الشرطة الذكي SPS المُقام في معرض إكسبو 2020 دبي، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس اللجنة العليا لـ"إكسبو 2020 دبي"، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي.

واطلع فخامته ومرافقوه، على الخدمات الشرطية التي يقدمها المركز لفئات المجتمع كافة وزوار إكسبو بطريقة ذكية، ودون تدخل بشري، وعلى مدار ٢٤ ساعة.

واستمع فخامته، والوفد المرافق إلى شرح مفصل حول الخدمات التي يقدمها مركز الشرطة الذكي SPS، وكذلك ٣ مراكز من نوع «ووك إن» في إكسبو دبي، للمتعاملين كافة.