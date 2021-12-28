ليفاندوفسكي يُبهر حضور قبة الوصل ويحتفل معهم بجائزة دبي جلوب سوكر

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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في مشهد احتفالي رائع اتسم بالإبهار والدقة التنظيمية الكبيرة، استقبلت ساحة قبة الوصل قلب "إكسبو2020دبي" النابض اليوم وسط إقبال جماهيري ضخم، نجم كرة القدم العالمي البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي توجته النسخة الـ12 من (دبي جلوب سوكر) لتوها بجائزتي "أفضل لاعب في العالم" من اختيار مشجعي منصة "تيك توك" حول العالم، و جائزة "أحسن هدف" في 2021 وهي الجائزة الخاصة التي حملت اسم الأسطورة مارادونا، السفير الشرفي السابق للرياضة في مجلس دبي الرياضي.

استقبال رائع



وكانت قبة ساحة الوصل التي شهدت العد التنازلي للإعلان عن النجوم الفائزين بالجوائز أمس، امتلأت عن آخرها قبل ساعة وأكثر من وصول النجم العالمي مهاجم نادي بايرن ميونيخ الألماني، الذي صعد على مسرح الوصل وهو يحمل جائزته في مشهد مُبهر تنظيمياً ووسط استقبال رائع وصيحات الحضور الذين رحبوا بالنجم البولندي، مطلقين هتافات الإعجاب له، فيما من جهته بادلهم النجم العالمي عبارات الإعجاب والشكر.



من جهته أبدى ليفاندوفسكي سعادته على وجوده ضمن هذا الحدث العالمي الذي وصفه بالرائع الذي يجمع العالم على أرض دبي، معتبراً "إكسبو 2020دبي" منصة ذكية ومتطورة بما تضمه من أجنحة دول العالم التي تتبارى لعرض أفضل ما لديها من تكنولوجيات وخطط استشرافية للمستقبل، فيما ذكر أنه فخور جداً بحصوله على هذه الجائزة العالمية التي يعتز بها كثيراً، خاصة أنها تجمع نجوم ورموز الرياضة العالمية في محفل ضخم يحتفي بالمميزين منهم.



تنظيم مبهر



وأضاف نجم كرة القدم البولندي أن تتويجه بهاتين الجائزتين أمر يعتز بها جداً، خاصة أن من بينهما من حملت اسم النجم الأسطوري مارادونا، والذي يعتبره مثلاً أعلى له في كرة القدم بما يملكه من تاريخ عريض يجعله من أفضل من لعب كرة القدم على مدى تاريخه، متمنياً أن يواصل مسيرته الكروية بشكل مميز مستقبلاً، فيما وجه ليفاندوفسكي نصيحة للأطفال الذين يحلمون أن يمارسوا كرة القدم و يكونوا نجوماً عالميين، أن يتمسكوا بأحلامهم ويعملوا بجد وجهد كبيرين للوصول إلى مرادهم.



وخلال إجابته على أسئلة محاوره على منصة ساحة الوصل اتسم النجم العالمي بحضور لافت وروح الدعابة التي نالت استحسان الجمهور العريض الذي كان حماسياً في عكس إعجابه بليندوفسكي الذي وجد تشجيعاً كبيراً منهم، وكما ظهر في أجواء احتفالية مثيرة صاعداً من قلب مسرح ساحة الوصل، ودع النجم العالمي مشجعيه في مشهد مبهر، حيث انخفض المسرح به للأسفل ليختفي رويداً رويداً عن أنظار الجمهور، في جو احتفالي رائع ظهر جلياً على محيا الحضور، و سبق وصول النجم العالمي لمسرح الوصل فقرات ترفيهية في فنون كرة القدم قدمتها فرقة استعراضية، حيث ظهرت مواهب اعضاؤها في لعب كرة القدم بشكل مبهر واستعراضي، ما أثار حماس الجماهير التي ظلت تشجع بقوة على أنغام الموسيقى المصاحبة لهذا الحدث الفريد.



من ناحيتها تكرم جوائز دبي جلوب سوكر الحدث الرياضي الضخم الذي يقام كل عام في دبي منذ 2010 أفضل اللاعبين والمدربين وجميع المحترفين الذين يعملون وراء الكواليس في عالم كرة القدم الدولية.