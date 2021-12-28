اليوم الوطني للنيجر في إكسبو 2020 .. فن صخري ونقوش على جبال آير

المصدر: البيان

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استحضرت جمهورية النيجر في احتفالات يومها الوطني بإكسبو 2020 دبي، مختلف الأنماط التي تجسد التقاليد والجذور الثقافية لهذا البلد الواقع في غرب أفريقيا، من بينها الفن الصخري الذي يعود إلى العصر الحجري الحديث، ويتجسد في النقوش الموجودة على جبال آير.

حضر الاحتفال فخامة محمد بازوم، رئيس الجمهورية، حيث أقيمت مراسم رفع العلم في ساحة الوصل الأيقونية، وقُدّمت عروض موسيقية واستعراضية بمختلف الأنماط التي تجسد التقاليد والجذور الثقافية لهذا البلد الواقع في غرب أفريقيا.

كان في استقبال فخامة الرئيس محمد بازوم وفدٌ إماراتي برئاسة سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي ريم الهاشمي وزير دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020.

وقال فخامة الرئيس محمد بازوم في ندوة بجناح النيجر: "لا أستغرب مشاركة 192 دولة في إكسبو 2020 دبي بالنظر للسمعة الطيبة التي تتمتع بها دولة الإمارات، ويمثل حضور الدول الأفريقية في الحدث العالمي أمرا مهما وذا دلالة رمزية، حيث يعد هذا الأمر دليلاً على الدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات في العالم اليوم".



وأضاف: "وقعنا عددا من مذكرات التفاهم مع دولة الإمارات، وباشرنا مشروعاً يتيح لنا فرصة خلال عدة سنوات لإنشاء محطات كهروضوئية تعمل بالطاقة الشمسية. كلي ثقة في أن تعاوننا مع دولة الإمارات في هذا القطاع الاقتصادي، وفي غيره من القطاعات الأخرى، كالزراعة والثروة الحيوانية والزراعة، سيتطور بشكل كبير. نعمل من أجل تحقيق ذلك".

ورحب معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، بفخامة رئيس النيجر، وأثنى في كلمته أثناء الاحتفال بساحة الوصل على مشاركة هذا البلد الأفريقي في إكسبو 2020 دبي، وأشار إلى العلاقات التجارية المميزة بين البلدين.

وقال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان: "يسرنا أن نحتفل بالنيجر، ليس فقط كمشارك ناجح في إكسبو 2020 دبي، ولكن أيضا كشريك ثابت وطويل الأمد لدولة الإمارات العربية المتحدة".

وأردف: "إن مشاركة النيجر تبرز تراثها الغني، فضلا عن أولوياتها الاقتصادية والوطنية، مدفوعة بإرادة شعبها. ويسلط الجناح الضوء على التقدم والنمو الذي حققته النيجر، مثل هدفها المتمثل في التركيز على تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كوسيلة لتحفيز التنمية الاقتصادية، فضلا عن الطاقة المتجددة والبنية التحتية والزراعة والسياحة".

وبعد مراسم رفع العلم وإلقاء الخطابات، قدم المغني بومبينو من النيجر أغنيات باللغة المحلية لاقت استحسان الحاضرين وإعجابهم، فيما أدى بومبينو أغنياته وهو يعزف على الغيتار ومعه فرقة صغيرة أمتعت الجمهور من أبناء النيجر وغيرهم في ساحة الوصل.

يقع جناح النيجر في منطقة التنقل؛ ولا يقتصر ما يستعرضه الجناح على الثروات المعدنية المهمة التي تمتلكها النيجر، فهو يتيح أيضاً نظرة عامة على عوامل الجذب السياحي الفريدة في هذا البلد، الذي يزخر بمدن القوافل القديمة على حافة الصحراء.

ومن أهم عوامل الجذب السياحي تلك، الفن الصخري الذي يعود إلى العصر الحجري الحديث، ويتجسد في النقوش الموجودة على جبال آير، ومقابر الديناصورات الكامنة تحت الكثبان الرملية في صحراء تينيري.

تمثل الأيام الوطنية والفخرية في إكسبو 2020 دبي مناسبات للاحتفال بكل من المشاركين الدوليين، الذين يزيد عددهم على 200 مشارك، لتسليط الضوء على ثقافاتهم وإنجازاتهم واستعراض أجنحتهم وبرامج فعالياتهم