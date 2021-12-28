أنشطة وفعاليات نوعية في إكسبو 28 و29 ديسمبر..كونوا على الموعد

المصدر: البيان

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يشهد إكسبو 2020 دبي، برامج وفعاليات دولية وأنشطة تعليمية واقتصادية وثقافية وفنية ممتعة ونوعية خلال يومي 28 و29 ديسمبر الجاري، أبرزها:

28 ديسمبر

الاستثمار في المستقبل:

-فرص الاستثمار في التعليم العالي "منتدى الاستثمار"

-يعد التعليم العالي، مسألة مركزية لابتكار الاقتصاد القائم على المعرفة، كما أنه ضروري لتطوير الاقتصاد، حيث شهدت السنوات الماضية إقبالا كبيرا على الالتحاق بالمدارس والجامعات حول العالم

-13:00-15:00، جناح مصر

شركة "تي بي أو" وبيت الباندا

-سيغلق هذا العرض الساحر الفجوة ما بين الأجيال الشابة، والعالم المعاصر والتقاليد الصينية، ابتكرت شركة "تي بي أو" عملا تفاعليا يجمع ما بين الرقص والفن المسرحي، والأماكن المثلى لاكتشاف العلاقة ما بين الجسد والصوت والصورة

-14:30-15:30، مركز دبي للمعارض، القاعة 2A، المجمع الجنوبي

بلقان إكسبريس

-ستعود موسيقى البلقان لتنبض بالحياة مع معزوفات على آلة السيمبالوم (آلة وترية تتواجد في بعض الدول الأوروبية الشرقية) والأكورديون والآلات الموسيقية الإيقاعية

-17:30-18:00، منصة البحر

الحرمان الشريفان والقدس ما بين الماضي والحاضر

-جلسة نقاشية حول مشهد الحرمين الشريفين والقدس في الصور الفوتوغرافية بين الماضي والحاضر

-19:00-21:30، جناح مبدعون في الخير من إكسبو لايف

جوانز في إكسبو

-أحدثوا بعض الضجيج لأجل جوانز! فرقة البوب الفلبينية المقيمة في مانيللا، التي ستجلب لكم مجموعة مميزة من أشهر الأغاني الرائجة في الفلبين

-20:00-22:00، منصة اليوبيل



29 ديسمبر

اليوم الوطني لجورجيا

-10:15، ساحة الوصل

-إحاطة إعلامية، الساعة 11:25، جناح جورجيا، قابل للتغيير

استعراض ثقافي

-الاستعراض الثقافي: الحفل الموسيقي لكاتي ميلاو وجوقة جوري النسائية، كاتي ميلاو هي واحدة من أشهر الموسيقيين في بريطانيا، حيث بيع من أحد اسطوانتاها أكثر من 11 مليون نسخة، كما حصدت 56 جائزة من جوائز بلاتينيوم أوورد الموسيقية

-15:45-16:45، ساحة الوصل

الحفل الموسيقي الرسمي

-سيفتنكم الأداء الساحر لفرقة الباليه الوطني الجورجية، التي ستقدم لكم قصة حول صراع ومعاناة وبطولة الشعب الجورجي، استمتعوا بالتأمل في الأزياء الرائعة وتصميم الرقصات البديع الذي يصور الروح الجورجية الأصيلة والرقصات الساحرة

-19:30-21:30، مسرح دبي ميلينيوم

فعاليات أخرى

فرقة الباليه الوطني الفلكلورية

-استمتعوا بها الأداء التراثي الثقافي الذي يقدم الرقص الفلكلوري القادم من باراغواي

-15:30-16:00، منصة البحر

المزمار في الفلكلور

-سيجتمع المزمار الأوروبي الفلكلوري مع آلة البالافون الأفريقية التقليدية، والدربوكة العربية مع الطبل الأفريقي ليشكلوا معا نوعا فريدا من الموسيقى الراقصة

-17:00-17:30، منصة الشمس

النغمات الوترية والقرع على الطبول

-اشهدوا الألحان الناشئة عن اندماج نغمات الكمان مع دقات طبول التايكو اليابانية

-18:30-19:00، حلقة الأنشطة

معرض وورش عمل وشروحات حول الخط الإسلامي

-حلقة نقاشية حول فن الخط الإسلامي، ومعرض، وورش عمل، وتطبيقات مباشرة

-19:00-21:30، جناح إكسبو لايف

بن ماسالا

-تضم كابيلا بن ماسالا طلابا أمريكيين من أصول هندية من جامعة بنسلفانيا، وهي أول مجموعة كابيلا جنوب آسيوية في العالم. لا تفوتكم هذه الفرصة!

-18:00-19:00، منصة باليوبيل

إكسبوزيه أن بلجد

-مزيج متناغم من العروض المذهلة التي يقدمها فريق عالمي من فناني الرقص المليئ بالطاقة والحيوية على وقع الأغاني العالمية الصاخبة

-22:00-22:30، المنصة

