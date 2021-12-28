"دي جي" الهيب هوب والدانس والديسكو الكلاسيكيّ الهندي يدهش زوار إكسبو 2020

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

في أجواء غامرة بالفرح، ووسط حضور لافت من محبي الـ "دي جي" التي تلقى إعجاب الكثيرين، أحيا المنسق الموسيقي الهندي "نوكليا" حفلاً موسيقياً، على منصة اليوبيل في إكسبو 2020 دبي.

وقدم "نوكليا" موسيقى "الهيب هوب" و"الدانس" و"الإلكترونيك" و”الديسكو" الكلاسيكيّ ليمتع جمهوره بالأنغام المتنوعة الّتي يعمل على تأليفها وينشر الحماس والبهجة في الأجواء.



"نوكليا"، الذي يعرف أيضاً باسم "عدي صقر"، أعاد تقديم أغاني بوليوود الكلاسيكية ونجح في دمج موسيقى الشارع الهندي والموسيقى الشعبية مع صوته. كما دخل عالم الأطفال من خلال تقديمه لبعض الأغاني الخاصة بالأطفال.



ويعد دي جي "نوكليا" أحد أهم محترفي الموسيقى، واستطاع خلال مسيرته الفنية تحديث أصوات موسيقية عدة وابتكار معجمه الخاص من الإيقاعات الهندية ليترك بصمة مميزة في عالم الفن.