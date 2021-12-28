إيقاعات ورقصات أذرية تنثر الفرح في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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وسط مجموعة أصيلة من الإيقاعات والألحان الجاذبة التي تعكس ثقافة الدولة الأذرية وتاريخها العريق، قدم جناح دولة أذربيجان عرضاً فنياً مشوقاً، على مسرح دبي ميلينيوم، في إكسبو 2020 دبي.

ويجسد العرض الفني التراث الأذري الذي يتمتع بأهمية تاريخية وثقافية، وذلك من خلال الإيقاعات التقليدية والأزياء التراثية والرقصات، لتجتمع تلك العناصر وتكمل بعضها البعض في لوحة فنية استثنائية قادت الجمهور للتعرف إلى هذه الدولة ومكوناتها الاجتماعية والثقافية والفنية والحضارية.



ونجحت الفرقة في تجسيد التراث الأذري، وحرصت على تقديم أداء مذهل للرقصات الأصيلة على أنغام الموسيقى ذات الإيقاعات السريعة، رافقها قرع الطبول بوتيرة متناسقة، ما دفع الحضور إلى التفاعل مع العرض بسلاسة.