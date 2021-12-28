الحب في ممالك متنافسة .. "بهارة جهاندوست" تروي"النقالي" لزوار إكسبو

المصدر: البيان

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على وقع موسيقى عازف الإيقاع "على ناري"، سحرت الراوية "بهارة جهاندوست" الحضور بأسلوبها السردي المميز، في جناح "ألف" بإكسبو 2020 دبي، حيث روت قصة حب كلاسيكية لالتقاء شخصين من ممالك متنافسة بأسلوب "النقالي"، وهو شكل فني قديم لسرد القصص والحكايات والأداء الموسيقي من إيران.



وقالت بهارة جهاندوست، المخرجة المسرحية وراوية القصص ومقدمة برامج الأطفال: "هذا السرد القصصي له تاريخ طويل في إيران، فلدينا أشكال مختلفة لسرد القصص، ولكن (النقالي) يعد أحد أقدم الأشكال، كما تم تسجيله في اليونيسكو".



وشاعت رواية القصص قبل الهواتف الذكية والإنترنت، وحتى الكهرباء، وكان الناس يتجمعون في ساحات بلداتهم ويتناقلون القصص الملحمية. ومن خلال هذا الفن، تروى القصص بإيماءات وموسيقى مختلفة، وباستخدام طبقات الصوت العالية والمنخفضة، وغالبا ما يتم اختيار القصص من الروايات الملحمية القديمة، وقصص الحب، ومحاولة ربط الجمهور بأشكال فنية متنوعة من الغناء، والرقص والإيماءات وغيرها.

