أرقم وهوساوي وجاسم محمد يستهلون 2022 بحفل موسيقي مجاني لزوار إكسبو

المصدر: البيان

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لن يتوقف إكسبو 2020 دبي، عن تقديم كل ما هو مفرح ومبهج للزوار، حيث سيحظى محبو الفن والترفيه، بحفل موسيقي مجاني في اليوم الأول من العام 2022 يحييه ثلاثة من الفنانين الخليجيين الذين حققوا شعبية كبيرة في الآونة الأخيرة بفضل أغنياتهم الهادفة التي جذبت جمهور الشباب بصورة واسعة.



ويقدم فنان موسيقى السول الإماراتي أرقم، مجموعة منتقاة من الأغنيات العامرة بالأمل والمغزى في أول أيام العام الميلادي الجديد. وعبر موسيقاه التي تعالج الأشياء التي يؤمن بها، مثل نشر المحبة والحياة، والوصول إلى الهدف، يستعد الفنان لتقديم أمسية مميزة على مسرح اليوبيل. ويؤكد: "أشعر أن الهدف هو ما يدفعني إلى صنع الموسيقى. الهدف هو دافعي في محاولتي فعل ما أومن به".



ويحب الموسيقِي، الذي يلعب على آلتي الكيبورد والغيتار، إدماج مزيج من الموسيقى المعاصرة والقديمة وهو من معجبي فرقة "بويز تو مِن"، وموسيقى الموتاون، والنيوسول. تبعث أغنيته "توغذر لِت غو"، المقدمة بالتعاون مع شركة الإنتاج الفني البريطانية "سيسترز غريم"، برسالة قوية عن المجتمع العالمي، وهي رسالة سيقدمها إلى الجمهور العالمي في حديقة اليوبيل.



ويقدم المغني السعودي حمزة هوساوي مساراً موسيقياً خاصاً لنفسه خلال الحفلة، وذلك عن طريق مزج موسيقى الآر آند بي مع الثقافة السعودية. وقد عرف الفنان طريقه إلى الشهرة لأول مرة عبر نسخة برنامج "ذي إكس فاكتور آرابيا" لعام 2013 وأصبح منذ ذلك الحين نموذجا يُحتذى للمطربين الآخرين الصاعدين في منطقة الخليج. كان هوساوي، في نشأته، يحب الاستماع إلى أغنيات "برنس" و"مارفن غاي" وموسيقى الآر الآند بي الصادرة في ثمانينيات القرن الماضي، وقبل سنوات قليلة قدم الأداء الافتتاحي في حفل للمطرب الكندي الشهير، جاستين بيبر. وبينما أثرت الموسيقى الغربية على أسلوبه، يعتقد أنه من المهم أن يظل مخلصا لجذوره السعودية وللتعبير عن نفسه بوصفه رجلا سعوديا عبر كلمات أغنياته.

وأمضى المغني الإماراتي وعازف العود جاسم محمد أكثر من 20 عاما في مجال صناعة الموسيقى ويتخصص في موسيقى الأوبرا. يحمل جاسم درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون الموسيقية في الكويت، ودرجة الماجستير في الغناء العربي من كلية الفن والتصميم في جامعة الأردن، فيما ظهر الفنان الكبير في العديد من العروض المسرحية والتلفزيونية. برزت أعمال جاسم محمد الوطنية في مجموعة من المهرجانات الثقافية لدولة الإمارات، وفي الاحتفال باليوم الوطني الـ 49، ويتطلع إلى تقديم أسلوبه للموسيقى لباقي العالم في إكسبو 2020 دبي.



ويقام حفل أرقم وحمزة هوساوي وجاسم محمد في حديقة اليوبيل في الساعة التاسعة والنصف من مساء الأول من يناير 2022 بتوقيت دولة الإمارات. ويتاح الدخول مجاناً لجميع حاملي تذاكر إكسبو 2020 دبي، ويُنصح محبو حضور الحفلات بالوصول مبكراً.

