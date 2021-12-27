إكسبو يتخطى الـ8 ملايين زيارة

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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سجل "إكسبو2020 دبي" 8,067,012 زيارة منذ افتتاحه في الأول من أكتوبر الماضي وحتى 26 ديسمبر الجاري، حيث حقق في أسبوعه الأخير أكثر من 899 ألف زيارة وسط إجراءات احترازية مشدّدة للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

كما وصل عدد الزيارات الافتراضية عبر المنصات الرقمية لـ"إكسبو2020 دبي" 37 مليون للفترة نفسها.

وضع إكسبو 2020 دبي تدابير سلامة صارمة لمكافحة الجائحة بهدف حماية الزوار والعاملين والمشاركين في الموقع، وتشمل هذه التدابير إلزامية ارتداء الكمامة في المساحات الداخلية والخارجية على حد سواء.

وساهمت الفعالية المتنوعة التي شهدها الأسبوع الماضي في توافد آلاف الزوار من داخل الدولة وخارجها، حيث احتفل اكسبو2020 بعيد الميلاد "كريسماس" وشارك الزوار في هذه الاحتفالات بأمان واستفاد الكثيرون من التذكرة الاحتفالية التي بلغ قيمتها 95 درهم والتي يسري مفعولها حتى 31 ديسمبر الجاري.

وكشفت شونا ماكغي نائب رئيس الاتصال في "إكسبو2020دبي" عن تغيير موعد الإحاطة الإعلامية ليكون الثلاثاء والأربعاء والخميس بداية من الأسبوع المقبل.