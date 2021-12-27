تزايد الاهتمام العالمي بمدينة المستقبل بعد انتهاء «إكسبو دبي»

المصدر: دبي - بشار باغ

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أكد أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في «إكسبو 2020 دبي»، أن الأصداء العالمية الواسعة التي يحظى بها إكسبو بعد 3 أشهر من انطلاق فعالياته، انعكست على تزايد الاهتمام بـ«دستركت 2020»، وهي مرحلة الإرث للحدث العالمي بعد انتهاء فعالياته، وارتفاع طلبات الاستفسار عن الفرص المتنوعة والواعدة، التي توفرها المدينة المستقبلية في موقع الحدث.

وكشف الخطيب في تصريحات لـ«البيان» عن أن «دستركت 2020» ستطرح مستقبلاً قطع أراضٍ بمساحات متنوعة، ليتم تطويرها لمشاريع سكنية وفندقية وتجارية وخدمية من قبل شركات التطوير العقارية الراغبة. وأوضح أن شركة سيمنس ستفتتح مكاتب مقرها العالمي للعمليات اللوجستية العالمية للمطارات والبضائع والموانئ في «دستركت 2020» بحلول أكتوبر 2022.

وأشار إلى أن شركة «ترمينوس تكنولوجيز» شريك الروبوتات الرسمي لإكسبو 2020 ستؤسس أول مقر لها خارج الصين في «دستركت 2020»، فيما ستستمر أجنحة بعض المشاركين بالعمل في المدينة بعد انتهاء فعاليات إكسبو، بما يشمل جناح «دي بي ورلد»، وجناح السعودية، بالإضافة إلى العديد من الدول، التي أبدت رغبتها في الإبقاء على أجنحتها لما بعد إكسبو 2020، ويتم حالياً دراسة التفاصيل ليتم الإعلان عنها لاحقاً.