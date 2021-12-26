المملكة المغربية تحتفل بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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احتفلت المملكة المغربية الشقيقة بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي اليوم وذلك بحضور معالي عزيز أخنوش، رئيس حكومة المملكة، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ورئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعدد من المسؤولين.

بدأ الاحتفال بمراسم رفع علمي الدولتين، الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية، وتخللته عروض ثقافية جسدت التراث المغربي الأصيل، في ساحة الوصل والجناح المغربي وأماكن أخرى في موقع إكسبو 2020 دبي.

شهد الاحتفال معزوفات عدة قدمها عازف البيانو المغربي مروان بن عبد الله، بالإضافة إلى عرض جوي في سماء موقع إكسبو 2020 دبي قدمته الدورية المغربية المسيرة الخضراء.

وقال معالي عزيز أخنوش " أقدم لكم خالص الشكر والامتنان لحفاوة الاستقبال التي خصصت للوفد المغربي، وأهنئ دولة الإمارات الشقيقة على تنظيمها المحكم لهذا الحدث. حضورنا في إكسبو يسمح بالتعريف بتراثنا العريق ومؤهلاتنا السياحية والثقافية والعلمية".

وأضاف " تعبر مشاركة المغرب في إكسبو 2020 دبي عن التزام المملكة بالمساهمة الفعالة بإغناء الحوار الجاد على المستويين الإقليمي والدولي من أجل مستقبل أكثر أمانا واستقرارا للجميع. ويؤكد المغرب عبر مشاركته في إكسبو 2020 دبي على رغبته في المساهمة في الجهود المبذولة لمواجهة التحديات العالمية من خلال رؤية للتنمية المستدامة".

وقال معاليه " لقد جعلت المملكة المغربية من جناحها منصة للإعلان عن هويتها الجديدة الخاصة بالاستثمار وتصدير "المغرب الآن" التي تهدف إلى إبراز مكانة المغرب كمنصة استثمارية وصناعية بالدرجة الأولى، كوجهة أساسية للاستثمارات الأجنبية".

من جانبه رحب معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر بمعالي عزيز أخنوش والوفد المغربي المرافق له في بلدهم الثاني الإمارات وفي إكسبو 2020 دبي الوجهة العالمية المتميزة مثمنا مشاركة المملكة المغربية الشقيقة في هذا الحدث الدولي معربا عن تمنياته للمغرب قيادةً وحكومةً وشعباً، دوام التقدم والازدهار.

وأكد معاليه أن الاحتفال باليومِ الوطني للمملكة المغربية في إكسبو 2020 دبي يجسد قوة ورسوخ العلاقاتُ بين البلدين الشقيقين التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمغفور له الملك الحسن الثاني "طيب الله ثراهما".

وقال معاليه " بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وأخيهم جلالة الملك محمد السادس، ملك المغرب، تمضي هذه العلاقات بثقة وتفاؤل نحو مستقبلٍ يسوده التعاون في مختلف المجالات..السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وأضاف معاليه " أمامنا فرصٌ عديدة لبناء المزيد من الشراكات، والتعاون البنَّاء الذي يسهم في ترسيخ الاستقرار والنمو والازدهار في المنطقة، ويحقق مصلحة شعبينا الشقيقين حيث تهدف دولة الإمارات إلى تعزيز تعاونها مع المغرب في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الطاقة، والطاقة المتجددة، والزراعة، والصناعة، والتعدين، والسياحة، والبنية التحتية، والتجارة وغيرها من القطاعات الاستراتيجية".

وأشار إلى أن دولة الإمارات تتصدر المركز الأول بين الدول العربية من حيث أعلى حجم للاستثمار الخارجي في المغرب، والذي بلغ نحو 20 مليار دولار في عام 2020.

وقال معاليه " أنتهز هذه الفرصة لتوجيه الشكر والامتنان إلى مقام جلالة الملك محمد السادس على المشاركة المغربية الهادفة في إكسبو 2020 دبي، والتي تعكس قوة العلاقات بين دولة الإمارات والمغرب. كما أتقدم بالشكر للمفوضة العامة للمغرب، معالي السيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية بحكومة المملكة المغربية، وفريقها على مشاركة المغرب الرائعة في هذا الحدث الدولي".

وأشاد بتصميم جناح المغرب الذي يجمعُ بين الحداثةِ والتقاليد العريقة، ويسلط الضوء على الفرص التي تتيحها المملكة المغربية، وعلى عناصر الاستدامة التي تتوافق مع استراتيجية المغرب: "الجيل الأخضر 2020-2030".كما يقدم جناح المغرب تجارب تعليمية وفنية متنوعة، ليوضح للزوار أنه يروّج بأسلوبٍ مبتكر لبلدٍ قادر على النمو من خلال وسائل مستدامة، إضافة إلى استعراض فرص الاستثمار والشراكات التي تتيحها مملكة المغرب في مختلف القطاعات، والتي تستجيب للشباب المبدع وتطلعاته نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.

وقال معاليه " منذ أكثر من 1000 عام، وفي مدينة فاس المغربية، أسست السيدة فاطمة الفهرية "جامعة القرويين" التي تُعد أقدمَ مؤسسةٍ تعليميةٍ مستمرة في العالم. وبما أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تؤمن بتمكين المرأة، وبما أن هذه السيدة امرأة استثنائية، فإننا نحتفي بها ونكرّمُ ذكراها في جناح المرأة هنا في إكسبو 2020، بوصفها رمزاً أصيلاً لطموح المرأة العربية الحريصة على تنشئة الأجيال، وتجهيزها بالعلم والمعرفة".

وأضاف معاليه " كلنا ثقة في متانة العلاقات الثنائية بين بلدينا، وبعزيمتنا على تطويرها وتقويتها".

وعقب مراسم الاحتفال في ساحة الوصل، توجه الوفد إلى جناح المغرب، قبل أن يتوجه إلى جناح دولة الإمارات، حيث أجرى الوفد المغربي جولة في الجناح برفقة وفد إماراتي رفيع المستوى، تعرف خلالها معالي عزيز أخنوش على الجناح ووقع في دفتر كبار الزوار.

ويعد جناح المغرب في إكسبو 2020 دبي الأكبر من نوعه الذي يتم بناؤه على مستوى المشاركات المغربية في مختلف المعارض الدولية. ويحاكي تصميم الجناح من الداخل أزقة المدينة القديمة، ويضم مشاهد متميزة تتيح للزوار الوقوف على تنوع المنظومة البيئية في المغرب. ويبدو الجناح مثل كيان حي، حيث استوحي تصميمه من قرى المملكة.

يذكر أن الأيام الوطنية والأيام الفخرية في إكسبو 2020 دبي تعد مناسبات مميزة للاحتفال بكل المشاركين الدوليين، الذين يزيد عددهم عن 200 مشارك، حيث يُسلط الضوء على ثقافتهم وإنجازاتهم، وتُعرَض أجنحتهم وبرامجهم.

ويشمل الاحتفال بكل من هذه الأيام الوطنية والفخرية مراسم رفع العلم على منصة الأمم في ساحة الوصل، تليها خطابات وعروض ثقافية.



