سهيل المزروعي يطلع على جناح السعودية في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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زار معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، جناح المملكة العربية السعودية في إكسبو 2020 دبي والذي يتسم بالتصميم المبتكر والمستدام، والحاصل على شهادة الريادة البلاتينية في تصميمات الطاقة والبيئة، ويمثل انعكاساً لماضي المملكة وحاضرها ومستقبلها.

واطلع معاليه خلال الزيارة على رؤية السعودية 2030، ومشروعاتها المبتكرة التي تعكس طموح قيادتها الحكيمة، والفرصة المستقبلية الاقتصادية والاستثمارية المتنوعة، والمشروعات المتعلقة بالطاقة والاستدامة وصناعات التعدين والنقل وغيرها، وجهود المملكة الكبيرة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، والخطوات الإيجابية للتعامل مع التغير المناخي.

كما تعرف معاليه إلى محتوى الجناح وركائزه وأهدافه وأقسامه، التي تتوزع على أربع ركائز رئيسة تشمل الإنسان، والطبيعية، والتراث، والفرص، وغيرها من المسارات المرتبطة بنهضة المملكة العربية السعودية في الطاقة والعلوم والتقنية والمشروعات التنموية.

وفي نهاية الزيارة، شكر معالي وزير الطاقة والبنية التحتية القائمين على الجناح من الشباب السعوديين، وأعرب عن سعادته بزيارة جناح المملكة العربية السعودية مشيدا بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة بالمملكة العربية السعودية، والشراكة المتينة القائمة بين البلدين على الأخوة والتعاون الذي يصل إلى حد التكامل.

وأشاد معاليه بالتقدم والازدهار الذي شهدته المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد.

يذكر أن جناح المملكة العربية السعودية في اكسبو 2020 دبي، يعد ثاني أكبر جناح في المعرض العالمي، بمساحة تبلغ 13.059 متر مربع، ويقع في منطقة الفرص، ويقدم محتوى إبداعياً ثرياً يجسد ما وصلت إليه المملكة من تقدم وازدهار.