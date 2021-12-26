"تحقيق أمنية" تسعد الطفل خالد بزيارة إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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أسعدت مؤسسة "تحقيق أمنية" قلب الطفل خالد بزيارة إكسبو 2020 دبي والحصول على جهاز آيباد وذلك بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، وجناح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إكسبو.

وتمّ استقبال خالد وأفراد عائلته في قسم كبار الشخصيات في جناح مجلس التعاون الخليجي، وحرص فريق عمل إكسبو 2020 دبي على اصطحابهم في جولة في موقع الحدث الدولي الذي بات حلماً للصغار والكبار، حيث زاروا الأجنحة الإماراتية والسعودية والألمانية وقاموا بعدها بزيارة شلالات إكسبو التي تُشكّل معلماً رائعاً من معالمه واختتمت الزيارة بعشاء فاخر للطفل مع عائلته.

وتقدم هاني الزبيدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية" بالشكر والتقدير إلى وزارة تنمية المجتمع وإلى القائمين على جناح مجلس التعاون الخليجي على تعاونهم الدائم في تحقيق أمنيات الأطفال المرضى وإدخال السعادة على قلوبهم مع عائلاتهم.

كما توجه بالشكر إلى إدارة إكسبو 2020 دبي على جهودهم المبذولة في تحقيق الأمنية عبر استقبالهم الحافل للطفل خالد مع عائلته وتكريمهم بمعاملة كبار الشخصيات الفاخرة والتي أسهمت في إضاءة شمعة الأمل والفرح في قلوبهم.

ويأتي تحقيق أمنية خالد ضمن سلسلة فعاليات "تحقيق أمنيات" التي تنظمها وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع مؤسسة تحقيق أمنية ويستضيفها جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية في "إكسبو 2020 دبي" وصولاً لتحقيق أمنيات 12 طفلاً من مختلف الجنسيات في دولة الإمارات، بواقع طفلين كل شهر وعلى مدار 6 أشهر من أكتوبر 2021 حتى مارس 2022.