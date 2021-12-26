السالسا والفانك والبوليرو.. أنغام لاتينية ساحرة على منصة إكسبو 30 الجاري

المصدر: البيان

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السالسا، والفانك والفلامنكو، والبوليرو، وغيرها من الأنغام اللاتينية الساحرة، ستطرب العالم عبر منصة إكسبو 2020 دبي، يوم الخميس 30 ديسمبر الجاري، ضمن الاحتفالات الكبرى بمناسبة الأعياد والسنة الجديدة، حيث سيقدم ثلاثة فنانين موهوبين، إيقاعات أمريكا الجنوبية وأنغامها الراقصة إلى العالم ليبثوا الحماس والحيوية في هواة الموسيقى من زوار الحدث الدولي وسط الاحتفالات الكبرى التي ينظمها بمناسبة الأعياد والسنة الجديدة.



وستنقل المغنية اللبنانية حنين أبو شقرا، التي تمزج الموسيقى العربية الكلاسيكية بالتأثيرات الكوبية، روح موسيقى السالسا إلى موقع إكسبو 2020. تقدم (حنين وذا لاتينو باند) أداء حيوياً على مسرح دبي ميلينيوم يضم موسيقى الجاز والسالسا والتانغو الأرجنتيني وهاي لايف من غانا، وأفروبيت غرب أفريقيا، والنويفو فلامنكو الإسباني. كانت حنين، المعروفة بصوتها الرنان الدافئ، قد أطلقت ألبومها الأول، آرابو كوباني، في عام 2001. غنت الفنانة الجذابة في السابق لعدد من عمالقة الطرب العربي الراحلين منهم محمد عبد الوهاب، وأسمهان، وفريد الأطرش وسيد درويش.



أما المغنية والراقصة الكوبية أومارا بورتووندو بيلايث، وهي من أكبر المطربين في كوبا، فتقدم تركيبتها الخاصة من لون البوليرو الغنائي الكوبي وموسيقى الجاز الأمريكية على مسرح دبي ميلينيوم. تحظى بورتووندو بتقدير كبير في بلادها منذ عقود، وانطلقت إلى مراتب أعلى بوصفها العضو النسائي الوحيد في الفرقة الكوبية العامرة بالنجوم والحاصلة على جائزة غرامي، "بوينا فيستا سوشال كلوب".



بيلايث أيضاً عضو مؤسس في الفرقة الغنائية الشعبية "كوارتيتو دايدا" وتعاونت مع العديد من الموسيقيين الكوبيين المهمين في حياتها المهنية الطويلة، بما في ذلك خوليو هوتيريث، وخوانيتو ماركيث وتشوتشو فالدي. تعتزم النجمة تقديم أغنيات مستوحاة من الحب والحياة والأشخاص والطبيعة، ولا يسعها الانتظار للغناء في إكسبو 2020 دبي لأنه ببساطة يجمع "العالم كله تحت نفس السقف!".



وقالت أومارا بورتووندو بيلايث: "يحتاج البشر إلى العمل في سلام لتحقيق أهداف كبيرة في المستقبل".



أما الملحن وكاتب الأغاني التشيلي سيرهيو كاتالان فيقدم على مسرح دبي ميلينيوم مجموعة ممتعة تضم موسيقى البوب، والأغنيات الرومانسية الشعبية، والفانك والفلامنكو. إذ تجمع فرقته موسيقيين من مختلف أنحاء العالم بما في ذلك شيلي وكوبا والمملكة المتحدة وكازاخستان ومولدوفا، وتَعد الجمهور بالتالي بمزيج من إيقاعات أمريكا الجنوبية وأوروبا. ووصف كاتالان مشاعره عند اكتشافه أنه سيقدم حفلا في إكسبو 2020 بالقول أنه يشكل "مفاجأة سعيدة".



وقال سيرهيو كاتالان: "أنظار الجميع في العالم متجهة الآن إلى إكسبو 2020 ودبي. إن هذه فرصة استثنائية أمام الفنانين لمشاركة إبداعاتهم".



يقام حفل حنين أبو شقرا، وأومارا بورتووندو بيلايز، وسيرهيو كاتالان على مسرح دبي ميلينيوم بداية من الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم 30 ديسمبر بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.



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