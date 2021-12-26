"حطب عيد الميلاد ".. هدية أندورا في احتفالات "الكريسماس" بإكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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في أجواء مملوءة بالبهجة والفرح والترفيه، يقدم جناح دولة أندورا في إكسبو 2020 دبي، هدية تراثية خاصة وتقليداً غير عادي للاحتفال بعيد الميلاد، وهو "حطب عيد الميلاد" أو "تيو دي نادال"، حيث سيكتشف الأطفال والكبار على حد سواء طقوساً خاصة للاحتفال بـ"الكريسماس" يستمر عرضها للزوار في جناح دولة أندورا حتى اليوم (الأحد) 26 ديسمبر الجاري.

ويمكن لزوار جناح أندورا المشاركة في تقليد ضرب "حطب عيد الميلاد" بالعصا، على أنغام أنشودة خاصة قبل استعادة الحلوى اللذيذة من حطب عيد الميلاد.

ويُعد تقليد "تيو دي نادال" أحد أقدم العادات في أندورا وكاتالونيا؛ ويتميز بأن تكون قطعة مجوفة من الخشب مليئة بالحلوى أو الهدايا الصغيرة ومزينة بوجه يشبه وجه رجل الثلج له أربعة أرجل من الخشب أيضاً.

وتنص التقاليد على أن يعتني الأطفال جيداً بالخشب في الأيام التي تسبق عيد الميلاد، والحفاظ عليه دافئاً وإطعامه، حتى ينتج الحلوى أو الهدايا عشية عيد الميلاد.

