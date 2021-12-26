أحداث وأنشطة رائعة تنتظر زوار إكسبو من 26 إلى 29 ديسمبر.. تعرفوا إليها

المصدر: البيان

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يدعو إكسبو 2020 دبي، الزوار إلى الاستمتاع بالأنشطة والفعاليات الدولية والبرامج الاحتفالية الرائعة خلال الفترة من 26 ولغاية 29 ديسمبر الجاري، وأبرزها



26 ديسمبر



اليوم الوطني للمغرب

-10:15، ساحة الوصل

-إحاطة إعلامية الساعة 14:20، مركز إكسبو الإعلامي، الطابق الثاني، غرفة المؤتمرات A



مشروع فني: مشروع خاندوم

-انضموا للاحتفال باليوم الوطني للمغرب! واستمتعوا بمشروع موسيقي فني من ابتكار مجموعة من المواهب الفنية المغربية، بالإضافة لعزف على آلة القانون للعازفة حبيبة رياحي، إلى جانب عازفة الإيقاع أمينة بليها

-11:00، جناح المغرب



أصوات المغرب الجديدة

-استمتعوا بأداء الفنانة المغربية الموهوبة سونيا نور، التي ستسحركم بصوتها القوي وهي تؤدي مجموعة مختارة من الأغاني المغربية والعالمية

-13:30، جناح المغرب



ما وراء الموسيقى: حدث ذات مغرب

-انضموا لنا للاحتفال باليوم الوطني للمغرب، واكتشفوا النغمات الموسيقية المتناغمة، التي يؤديها فنانان من ثقافتين مختلفتين، وهما فردوس، كاتب أغاني وملحن ومغني، وكوكو ديامز، مطرب في أوركسترا أنغام زمان

-15:45، ساحة الوصل



احتفالية اليوم الوطني للمغرب

-استمتعوا بهذا الحفل الموسيقي مع ثلاثة من ألمع النجمات اللاتي يتصدرن العناوين وهن فناير، نورا فتيحي وأسماء المنور، عرض موسيقي متميز كأجمل ختام لهذا اليوم المميز

-20:30-23:00، منصة اليوبيل





الأفلام العمانية

-استمتعوا بإلقاء نظرة عن كثب، على سلطنة عمان الخلابة، عبر عدسات مجموعة من الأفلام الوثائقية العمانية، والأفلام الطويلة والقصيرة التي أنتجت في سلطنة عمان، التي تتضمن لمحات عن بعض من أهم المواقع الأثرية والمناطق ذات الجمال الطبيعي المذهل

-10:00-12:00، تيرّا، مدرج تيرّا



أحدث الاكتشافات، ومشاريع الترميم في مصر

-تم خلال العام الماضي تنفيذ العديد من أعمال الحفريات والاكتشافات وأعمال الترميم في العديد من المواقع في مصر، شملت كافة أنحاء البلاد

-15:30-17:30، جناح مصر



إكسبو سونيكس

-ستحتل فرقة إكسبو سونيكس الموسيقية المكونة من 16 آلة، المسرح الرئيس في إكسبو 2020، لتجلب لكم أجمل المقطوعات الموسيقية من تلك التي اشتهرت في السبعينيات، لأحدث المقطوعات الرائجة في يومنا هذا

-17:00-18:00، منصة اليوبيل



ثاديوس توكس وفرقة شيكاغو الحرة

-18:00، جناح الولايات المتحدة الأمريكية

-الإثنين 27 ديسمبر، 16:00، جناح الولايات المتحدة الأمريكية، و 19:30، منصة اليوبيل

-الثلاثاء 28 ديسمبر: 15:30، منصة اليوبيل

-الأربعاء 29 ديسمبر: 15:00، جناح الولايات المتحدة الأمريكية





الموسيقى الكلاسيكية: سرد صوتي ومعزوفات على البيانو

-عرض موسيقي لا يمكن نسيانه لمعزوفات تضم مجموعة من أجمل الألحان الموسيقية لكبار الملحنين العرب، من تقديم عازف البيانو المبدع مارون بن عبدالله بالتعاون مع السوبرانو أحليمة محمدي

-18:30-19:45، مسرح دبي ميلينيوم



الحرمان الشريفان والقدس ما بين الماضي والحاضر

-جلسة نقاشية حول مشهد الحرمين الشريفين والقدس في الصور الفوتوغرافية بين الماضي والحاضر

-19:00-21:30، جناح مبدعون في الخير من إكسبو لايف



لا شينا سونيديرا الحفل الموسيقي

-تأسست عام 2010، بقصد الجمع بين مجموعة مختلفة من الإيقاعات الموسيقية: الكومبيا المكسيكية، الفاليناتو، الفنك، موسيقى الغجر، الرانشيرا وموسيقى الروك لتقديم التنوع الذي تحفل به الحياة اليومية

-21:30-23:00، مسرح دبي ميلينيوم



مفاجأة الأعياد من السيدة "كلاوز"

-أنتم مدعوون لحضور هذا العرض الموسيقي للاستمتاع بمجموعة من الأغاني الراقصة والنابضة بالحياة، التي ستضمن تمتعكم بروح معنوية عالية تدفعكم للرقص، وذلك في ساحة الوصل التي ستتحول إلى أرض عجائب شتوية.

-22:00-22:15، ساحة الوصل



27 ديسمبر



ورشة عمل كعكة الدونات الاحتفالية من مخبز ومدرسة "بريد أهيد"

-تعلموا كيفية صنع كعكة الدوناتس بنكهة خبز الزنجبيل والمحشية بالكاسترد مع أحد خبراء الخبز من "بريد أهيد"، وتعلموا أيضا طريقة عمل الدوناتس الشهية بنكهة التفاح والقرفة

-10:00-12:00، مخبز ومدرسة بريد أهيد



موسيقى كيندر

-توفر الفعالية دروسا في الموسيقى والحركة للمواليد الجدد، والأطفال الصغار والأكبر سنا وللعائلات، حيث سيقدم اثنان من المدرسين المرخصين من موسيقى كيندر معزوفات على البيانو وآلات الإيقاع للترفيه عن الأطفال

-14:10-14:50، منصة الأرض



شركة "تي بي أو" وبيت الباندا

-سيغلق هذا العرض الساحر الفجوة ما بين الأجيال الشابة، والعالم المعاصر والتقاليد الصينية، ابتكرت شركة "تي بي أو" عملا تفاعليا يجمع ما بين الرقص والفن المسرحي، والأماكن المثلى لاكتشاف العلاقة ما بين الجسد والصوت والصورة

-14:30-15:30، مركز دبي للمعارض



مهرجان الأفلام

-سينطلق هذا المهرجان بمجموعة من الأفلام القصيرة والأفلام الوثائقية وأفلام الأطفال

-16:00-17:00، جناح بادن فورتمبيرغ



نقالي- (فن رواية القصص والأداء الموسيقي)

-استمتعوا بهذا العرض الحي لفن "النقالي"، شكل فني قديم لسرد القصص من إيران، الذي يقدمه مؤديان وهما عازف الإيقاع علي ناري، والمغنية بهاريه جهاندوست

-17:00-17:30،و 19:00-19:30، و20:00-20:30، حلقة الأنشطة



الإيقاعات والرقص الأذربيجاني

-تعزف عادة هذه المقطوعات الموسيقية ذات الرتم السريع خلال مواسم العطلات والأعراس وغيرها من المناسبات الاجتماعية، وتشكل جزءا من التراث الفني والثقافي في أذربيجان

-18:00-20:00، مسرح دبي ميلينيوم



ثاديوس توكس وفرقة شيكاغو الحرة

-صفقوا لهذا العرض الموسيقي المذهل لأفضل عازف على آلة فيبرافون في العالم بمصاحبة فرقة شيكاغو الحرة، واستمتعوا بمعزوفات موسيقى الجاز وغيرها

-19:30-20:30، منصة اليوبيل



يوم الإثنين الكلاسيكي في ملتقى ألمانيا

-يوم الإثنين هو يوم الموسيقى الكلاسيكية، لبيتهوفن، باخ، واجنر، هاندل، الذين يشكلون جزءا لا يتجزأ من التاريخ الثقافي لألمانيا، بالتعاون مع المعهد الثقافي، سيتحول المختبر الثقافي إلى قاعة حفلات موسيقية رقمية

-20:00-21:00، و21:30-22:30، ملتقى ألمانيا



نوكليا في إكسبو

-استكشفوا هذا الفنان الذي يعد واحدا من أكثر الفنانين المستقلين شهرة في الهند

-21:00-23:00، منصة اليوبيل



28 ديسمبر

اليوم الوطني لكيريباتي

-10:15، ساحة الوصل



الاستثمار في المستقبل: فرص الاستثمار في التعليم العالي "منتدى الاستثمار"

-يعد التعليم العالي، مسألة مركزية لابتكار الاقتصاد القائم على المعرفة، كما أنه ضروري لتطوير الاقتصاد، حيث شهدت السنوات الماضية إقبالا كبيرا على الالتحاق بالمدارس والجامعات حول العالم

-13:00-15:00، جناح مصر



شركة "تي بي أو" وبيت الباندا

-سيغلق هذا العرض الساحر الفجوة ما بين الأجيال الشابة، والعالم المعاصر والتقاليد الصينية، ابتكرت شركة "تي بي أو" عملا تفاعليا يجمع ما بين الرقص والفن المسرحي، والأماكن المثلى لاكتشاف العلاقة ما بين الجسد والصوت والصورة

-14:30-15:30، مركز دبي للمعارض، القاعة 2A، المجمع الجنوبي



بلقان إكسبريس

-ستعود موسيقى البلقان لتنبض بالحياة مع معزوفات على آلة السيمبالوم (آلة وترية تتواجد في بعض الدول الأوروبية الشرقية) والأكورديون والآلات الموسيقية الإيقاعية

-17:30-18:00، منصة البحر



الحرمان الشريفان والقدس ما بين الماضي والحاضر

-جلسة نقاشية حول مشهد الحرمين الشريفين والقدس في الصور الفوتوغرافية بين الماضي والحاضر

-19:00-21:30، جناح مبدعون في الخير من إكسبو لايف



ليلة الكاريوكي- نسخة خاصة بأعياد الميلاد

-أنتم مدعوون لحضور ليلة الكاريوكي في ملتقى ألمانيا، بنسختها الخاصة بأعياد الميلاد

-25-26 ديسمبر، 20:00، جناح ألمانيا



جوانز في إكسبو

-أحدثوا بعض الضجيج لأجل جوانز! فرقة البوب الفلبينية المقيمة في مانيللا، التي ستجلب لكم مجموعة مميزة من أشهر الأغاني الرائجة في الفلبين

-20:00-22:00، منصة اليوبيل



29 ديسمبر



اليوم الوطني لجورجيا

-10:15، ساحة الوصل

-إحاطة إعلامية، الساعة 11:25، جناح جورجيا، قابل للتغيير

استعراض ثقافي

-الاستعراض الثقافي: الحفل الموسيقي لكاتي ميلاو وجوقة جوري النسائية، كاتي ميلاو هي واحدة من أشهر الموسيقيين في بريطانيا، حيث بيع من أحد اسطوانتاها أكثر من 11 مليون نسخة، كما حصدت 56 جائزةمن جوائز بلاتينيوم أوورد الموسيقية

-15:45-16:45، ساحة الوصل



الحفل الموسيقي الرسمي

-سيفتنكم الأداء الساحر لفرقة الباليه الوطني الجورجية، التي ستقدم لكم قصة حول صراع ومعاناة وبطولة الشعب الجورجي، استمتعوا بالتأمل في الأزياء الرائعة وتصميم الرقصات البديع الذي يصور الروح الجورجية الأصيلة والرقصات الساحرة

-19:30-21:30، مسرح دبي ميلينيوم



فعاليات أخرى



فرقة الباليه الوطني الفلكلورية

-استمتعوا بها الأداء التراثي الثقافي الذي يقدم الرقص الفلكلوري القادم من باراغواي

-15:30-16:00، منصة البحر



المزمار في الفلكلور

-سيجتمع المزمار الأوروبي الفلكلوري مع آلة البالافون الأفريقية التقليدية، والدربوكة العربية مع الطبل الأفريقي ليشكلوا معا نوعا فريدا من الموسيقى الراقصة

-17:00-17:30، منصة الشمس



النغمات الوترية والقرع على الطبول

-اشهدوا الألحان الناشئة عن اندماج نغمات الكمان مع دقات طبول التايكو اليابانية

-18:30-19:00، حلقة الأنشطة



معرض وورش عمل وشروحات حول الخط الإسلامي

-حلقة نقاشية حول فن الخط الإسلامي، ومعرض، وورش عمل، وتطبيقات مباشرة

-19:00-21:30، جناح إكسبو لايف



الأجراس الفضية

-ستنشر شخصيات الأجراس الفضية المتألقة التي تمشي على ركائزها الطويلة، متعة أعياد الميلاد في أرواحكم عندما مرورها بكم، ومن المؤكد أنهم سيشكلون إضافة مرحة على حساباتكم على وسائل التواصل الاجتماعي!

-19"00-19:30، ساحة 2020، الوصل



ميريام فارس في إكسبو

-لا تفوتوا فرصة مشاهدة الأداء الموسيقي لهذه الفناة متعددة المواهب، التي ستدلل الجمهور بتقديم باقة من أغاني ألبومها الأكثر مبيعا "بتقول إيه"

-20:30-22:30، منصة اليوبيل



إكسبوزيه أن بلجد

-مزيج متناغم من العروض المذهلة التي يقدمها فريق عالمي من فناني الرقص المليئ بالطاقة والحيوية على وقع الأغاني العالمية الصاخبة

-22:00-22:30، المنصة

