السامبا والسيريا وموسيقى الكرنفال.. عروض برازيلية نابضة بالحياة في عطلات نهاية الأسبوع

المصدر: البيان

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سيكون زوار إكسبو 2020 دبي، الذين يرغبون بالتمتع بأجواء البرازيل الصاخبة وموسيقاها وعروضها النابضة بالحياة، على موعد يوم السبت من كل أسبوع، لحضور عروض منوعة في جناح البرازيل تتضمن الرقص الشعبي والفلكلوري البرازيلي، وغيرها من الفعاليات والإيقاعات الصاخبة، والأنغام الشعبية التي تدعو زوار إكسبو 2020 دبي للاحتفال والترفيه والمرح.

تتميز الموسيقى البرازيلية بجمعها بين ألوان موسيقية مختلفة نتيجة لتأثرها بالموسيقى الأفريقية والأمريكية والأوروبية، كما تتميز بجمعها ما بين الموسيقى والرقص والاستعراض والأزياء الزاهية الألوان، مثل تلك المستخدمة في العروض التي يقدمها الجناح والتي تم تصميمها وتنفيذها في البرازيل خصيصا لهذه العروض.



تضم هذه الفعالية مجموعة منوعة من العروض التي تقدم للزوار الإيقاعات الأشهر في البرازيل مثل السامبا، وموسيقى الكرنفال، وسيريا، وسيريري، وباجي، وكاريمبو، وفانيراو، وماراكاتو وكوادريلا، وتقدمها مجموعة من أشهر الفرق الاستعراضية البرازيلية، على منصة تم نصبها فوق ساحة الماء بالطابق الأرضي من جناح البرازيل.



عن هذه العروض قال السيد لوسيانو ليما، مدير العروض والفعاليات والبرتوكول بجناح البرازيل: "لدينا عروضا موسيقية من مناطق مختلفة من البرازيل، وخاصة منطقة الجنوب الشرقي، كما نقدم كرنفالاً رائعاً من ريو دي جانيرو، وأصواتا شهيرة من شمال شرق البرازيل، ونقدم أيضا عرضا داخل الماء لمحاكاة نهر الأمازون، وهو العرض الذي يلاقي استحسان كبيرا من الجمهور. كما تتنوع الرقصات والاستعراضات المقدمة والتي قمنا بجلبها من مناطقها الأصلية في البرازيل، وجميع تلك العروض والاستعراضات، تشكل جزءا لا يتجزأ من تقاليدنا وثقافتنا وأسلوب حياتنا".



وأضاف: "كما حرصنا على أن تظهر العروض المقدمة خلال فترة الأعياد، الطريقة التي نحتفل بها بعيد الميلاد المجيد في بلادنا، ونخطط أيضا لتنظيم عرضا خاصا، احتفالا باليوم الوطني للبرزايل في إكسبو 2020 دبي، وذلك في شهر فبرابر القادم، هذا بالإضافة لباقة العروض التي نقدمها خلال عطلات نهاية الأسبوع، من الساعة الثانية ظهرا حتى التاسعة مساء. وندعو جميع الزوار للحضور والتفاعل مع هذه العروض وأيضا مع كل ما نقدمه في الجناح".