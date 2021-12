أسطورة البلوز "جاي أبو".. صوت شجي وألحان عذبة تبهر زوار إكسبو

المصدر: البيان

بصوته الشجي وألحانه العذبة، أبهر الموسيقي الفنان جاي أبو، المعروف بأسطورة موسيقى البلوز في المشهد الموسيقي بدولة الإمارات العربية المتحدة، جماهير إكسبو 2020 دبي، بأدائه الرائع لمجموعة من أشهر الأغاني العالمية وبعضاً من أغانيه الأصلية التي يقدمها للمرة الأولى، وذلك خلال الحفل الذي قدمه يوم (السبت)، على مسرح دبي ملينيوم في موقع الحدث الدولي.



وقدم الموسيقي الشاب البالغ من العمر 30 عاماً أغنية "انتظرني" "Wait For Me" ، وهي أغنيته الأولى التي صدرت منذ حوالي 10 سنوات، كما قدم أداءً خاصاً لأغنية ليونيل ريتشي باسم "All Night Long"، والتي حققت نجاحاً كبيراً عام 1998، مضفياً عليها أسلوبه الفريد في عزف موسيقى البلوز.



واستمتع الجمهور بأغنيات منوعة للمغني ومؤلف الأغاني جاي أبو، وهي يعزف بعذوبة على غيتاره، ومنها أغنيتي "Move" و "Buckle Up".



وقال الموسيقي المقيم في الإمارات، إنه يريد أداء أغنية عيد الميلاد للجمهور مع فرقته للاحتفال بالعيد، وشجع الجمهور على الغناء بصحبته، وقال: "عيد ميلاد مجيد للجميع. أعلم أن الكثير من الناس قد انفصلوا عن عائلاتهم، ولم يتسن للجميع أن يسعدوا بالتواجد مع أسرهم اليوم. لذا، إذا كنت لم تكن كذلك، آمل أنك تقدر حقيقة أنك قريب من أحبائك".



وأعرب جاي أبو في نهاية الحفل عن شكره لإكسبو 2020 دبي، ولدولة الإمارات العربية المتحدة، وللحضور قائلاً: "حضوركم اليوم حقاً يعني لنا الكثير، نحن نعمل بجد للاستعداد لهذه العروض وعندما نرى أن هناك أشخاصاً يشاهدوننا بالفعل ونحن نقوم بهذا العرض من أجلهم، فإن هذا يحدث فرقاً كبيراً".



جاي أبو هو موسيقي موهوب للغاية يسافر إلى الكثير من الأماكن لتقديم موهبته، ويتميز بالطريقة التي يعزف بها على الغيتار بعذوبة وبلمسة ساحرة مفعمة بالحيوية، ولقد وصل مؤخراً إلى المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة "ياسلام" للمواهب الناشئة، ومنذ ذلك الحين، ازدادت شعبيته بشكل كبير.