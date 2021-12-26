ليا سالونغا وجوي ستيلجو .. صوت غامر وعزف ساحر في احتفالات الميلاد

المصدر: البيان

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بصوتها الغامر، وعزفه الساحر، أدهشت الممثلة والمغنية الحائزة على جوائز ليا سالونغا، والمغني وعازف البيانو الشهير عالمياً جو ستيلجو، المعجبين بأدائهم المذهل؛ احتفالاً بيوم عيد الميلاد خلال الحفل الغامر الذي استضافته منصة اليوبيل في إكسبو 2020 دبي.



وتجمع مئات الزوار حول منصة اليوبيل لحضور الأمسية الموسيقية، التي بدأت بأداء استثنائي للمغني ومؤلف الأغاني ستيلجو، لعرضه الذي يجمع بين الذكاء والأناقة، وتبعته المغنية الفلبينية سالونغا، التي جعلت الجمهور يرقص ويغني مع الأغاني الأكثر شعبية في المسرح الموسيقي، المناسبة لفترة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، بالإضافة إلى أدائها لبعض من أنجح الأغاني على مستوى العالم.



وأرادت المغنية سالونغا خلال عرضها أن تشارك الجمهور فرحة عيد الميلاد من خلال أغنيات "أيتها الليلة المقدسة"، و"ها هو عيد الميلاد" و"امنح نفسك ميلاداً مجيداً صغيراً"، وغيرها من الأغنيات المميزة.



يمثل العرض أول حفل موسيقي لسالونغا أمام جمهور حي منذ مارس 2020، عندما غنت في دبي أوبرا، قبل أن توقف جائحة كوفيد-19 الحفلات الموسيقية على مستوى العالم.



وقالت سالونغا: "آخر مرة قدمت فيها عرضاً أمام الجمهور كانت هنا في دبي! هل ذهب بعضكم إلى دبي أوبرا في مارس 2020؟ لقد كان وقت عدم اليقين، حسناً، لا يزال الأمر كذلك، لكنني أعتقد أننا تمكنا جميعاً من معرفة كيفية المضي قدماً، فأنا أنظر إلى هذا الحشد وأنتم جميعاً ترتدون أقنعة الوجه الطبية، أنا فخورة جداً بكم".



وأضافت في نهاية عرضها: "شكراً للجميع في إكسبو 2020 دبي، إنها معجزة عيد الميلاد التي قمنا بها بالفعل، إنه أمر مذهل، شكراً لكم جميعاً لوجودكم هنا وقضاء يوم عيد الميلاد معنا".



لدى سالونغا مسيرة فنية طويلة تتضمن القيام بشخصية كيم في مِس سايغون، وتقديم الأداء الصوتي لشخصيتين من شخصيات أميرات ديزني الشهيرة وهن الأميرة ياسمين، ومولان، كما حصلت سالونغا على جائزة تومي المرموقة والمعروفة على مستوى العالم.

