إكسبو مساحة مفعمة بالإبهار.. شقلبات بهلوانية والأقزام الأشقياء يقرعون الأجراس وراشد ولطيفة بملابس الميلاد

المصدر: البيان

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في احتفالات الميلاد المفعمة بالمحبة والفرح والسلام، تحول موقع إكسبو 2020 دبي إلى مساحة مبهرة بالأجواء الاحتفالية وأشكال الزينة المختلفة، حيث وفر الحدث الدولي الكبير فرصة نادرة لالتقاط الصور والاستمتاع بالعروض الترفيهية الرائعة التي جذبت الزوار من جميع الفئات والأعمار.

وعمت البهجة الغامرة ومظاهر الاحتفال الصاخبة أرجاء موقع إكسبو 2020 دبي، حيث قدمت تشكيلة منوعة من فناني الأداء في ساحة الوصل، القلب النابض لإكسبو 2020 دبي، بالإضافة لمواكب عيد الميلاد المرحة التي نشرت البهجة في أرجاء موقع الحدث الدولي.



وتجمع زوار إكسبو 2020 دبي، في ساحة الوصل، لمشاهدة العروض الترفيهية المميزة التي يقدمها الأقزام الأشقياء مساعدي بابا نويل، بزيهم المزركش باللونين الأحمر والأخضر، وقبعاتهم المدببة، واستعراضاتهم البهلوانية والهدايا التي يقدمونها، كما قام الكثيرون بالتقاط الصور لعائلاتهم وأصدقائهم وهم يرتدون أزياء عيد الميلاد أمام شجرة عيد الميلاد العملاقة في قلب ساحة الوصل، وقرب أشكال زينة الأعياد التقليدية المنتشرة في أرجاء موقع إكسبو 2020.



كما استمتع الحضور بمواكب عيد الميلاد التي انطلقت في شارع الغاف في إكسبو 2020 دبي، لتضيف مزيداً من البهجة والمتعة على أجواء الاحتفالات، حيث ارتدى فنانو الشارع ومؤدو الاستعراضات الترفيهية ملابس على شكل شجرة عيد الميلاد، وارتدى المؤدون ذوو الركائز الخشبية ملابس على شكل أجراس فضية، حتى شخصيتَي إكسبو، راشد ولطيفة، ظهرتا بملابس عيد الميلاد المميزة، فيما أدى راقصو "ذا رودُلف أون ذا غو"، تقلبات وشقلبات وألعاب بهلوانية ماهرة، مرتدين ملابس مليئة بالمرح على هيئة حيوان الرنة.



يذكر أنه لا يزال بإمكان الزوار الاستمتاع بوصول غير محدود لشهر كامل من الفعاليات الاستثنائية الممتعة في إكسبو 2020 دبي، عبر شراء التذكرة الاحتفالية التي تبلغ قيمتها 95 درهماً إماراتياً، السارية حتى نهاية شهر ديسمبر الحالي.



شهد إكسبو 2020 في آخر شهور العام مجموعة متميزة من الفعاليات الثقافية والترفيهية للكبار والأطفال على حد سواء، ضمن احتفالات اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، واحتفالات عيد الميلاد المجيد، بالإضافة إلى مجموعة منوعة من الحفلات الموسيقية التي تحييها كوكبة من ألمع نجوم الفن.

