مقر جديد لـ"إقامة دبي " في إكسبو 2020

المصدر: البيان

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دشنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي مقراً جديداً تابعاً لها في إكسبو 2020 دبي، لضمان تأمين الاستقبالات الرسمية للإدارة، وتسليم الإقامات الذهبية، إلى جانب توفير مكاتب مخصصة للموظفين من أجل العمل، حيث سيعمل المقر على توفير جميع الخدمات وإنجاز مختلف المعاملات وفق أعلى المعايير.

وجاء تدشين المقر الجديد، بحضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي، في إطار استكمال الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، توفير مقار جديدة قريبة من الأماكن التي يقطنها أو يتردد عليها المتعاملون، تكون قادرة على توفير الخدمات للمتعاملين بكفاءة عالية، من خلال تبسيط الإجراءات والمعاملات، ورفع كفاءتها، بما يتسق مع معايير التميز والتفوق التي باتت سمة كوادر وموظفي الإدارة.

وأشادت معالي ريم الهاشمي بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، التي تؤدي دوراً محورياً في إكسبو 2020، عبر الجهوزية العالية والاستجابة السريعة في توفير كل احتياجات فرق العمل والمشاركين الدوليين وإنجاز المعاملات وأذونات الدخول، وذلك بتوظيف أحدث الأنظمة الذكية والتنسيق والتعاون مع كل الأطراف. ما يجسد شعار إكسبو 2020 "تواصل العقول وصنع المستقبل" ويؤكد مكانة إمارة دبي على مستوى العالم بصفتها إحدى أبرز الوجهات الرائدة التي تمتلك إمكانات وقدرات تنظيمية هائلة، وجودة في توفير أعلى معايير الخدمات.

وأضافت أن افتتاح مقر جديد لإقامة دبي في إكسبو 2020 دبي، يشكل إضافة أخرى للحدث العالمي مؤكدة الدور الهام الذي تقوم به إقامة دبي وحضورها الدائم والفاعل في مختلف الأحداث والفعاليات الكبرى التي تستضيفها الإمارة باعتبارها شريكاً استراتيجياً في عملية النمو والتطور المتسارع الذي تشهده الدولة.

وبدوره، ثمن سعادة الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي حضور معالي ريم الهاشمي لتدشين المقر الجديد، كما أشاد بدور فريق العمل، وأثنى على جهودهم التي تقود إلى تميز طبيعة عمل "إقامة دبي"، وتفرده في تحقيق أعلى معايير الخدمات وجودة الأعمال، مشيراً إلى إن تدشين المقر الجديد في معرض إكسبو دبي 2020، ذو دلالة واضحة تؤكد أهمية أحد أكبر المعارض العالمية التي تستضيفها دبي، باعتباره حدثاً استثنائياً يستضيف مختلف دول العالم، ويرسخ من المكانة العالمية التي تتبوأها الإمارة، كإحدى أبرز الوجهات الجاذبة لمجتمعات الأعمال، والسياحة، والإقامة، نظراً للإمكانات الهائلة التي تتمتع بها.

وأضاف أن "إقامة دبي" تحرص من خلال إطلاق المقار الجديدة، على مواكبة تطلعات الإمارة، وتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، بضرورة تسهيل حياة الناس، وزيادة رفاهيتهم من خلال توفير أرقى معايير الخدمات التي تختصر الوقت، وتقلل من الجهد والطاقات، وتحقق مخرجات ونتائج متميزة " موضحا أنه تم في وقت سابق تخصيص مكتب في اكسبو لكن توافد الأعداد الكبيرة اقتضى افتتاح هذا المقر الكبير .