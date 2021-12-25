ناصروا البيئة على الطريقة الإسبانية.. دمى مميزة من النفايات في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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في مبادرة نبيلة تهدف إلى مناصرة البيئة والمحافظة عليها، يستضيف الجناح الإسباني في إكسبو 2020 دبي، حتى 27 ديسمبر الجاري، سلسلة من ورش العمل الممتعة والإبداعية لصنع الدُمى باستخدام المواد المعاد تدويرها، وذلك بهدف زيادة الوعي بشأن التحدي العالمي لتدوير النفايات وتأثيرها البيئي المباشر.



وزُيّنت مساحة ورشة العمل بدُمى مميزة مصنوعة من مجموعة متنوعة من المواد، بهدف تحفيز الأفكار الإبداعية، حيث أُسست المنطقة المخصصة للأطفال من مواد قابلة لإعادة التدوير، مثل صناديق الكرتون السميكة.



وتستمر ورش العمل الواحدة لمدة ساعة، وتقام حتى أربع مرات في اليوم. وتعقد الورش غدا السبت في الأوقات التالية: 12:00 و16:00 و16:30 و17:30؛ أما يوم الأحد، 26 ديسمبر، فستُعقد في الأوقات التالية: 10:30 و12:00 و16:00 و17:30؛ وستبدأ الورش في الساعة 10:30 و16:00 و17:30 يوم الاثنين الموافق 27 ديسمبر.



وبعد ورش عمل صنع الدُمى، سيقدم الجناح الإسباني عرضاً احتفالياً للدمى المتحركة ثلاث مرات يومياً من الثلاثاء، 28 ديسمبر، إلى الخميس، 30 ديسمبر.

