فعاليات مبهجة في إكسبو حتى 27 ديسمبر.. انضموا إليها

المصدر: دبي-البيان

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سيحظى زورا إكسبو 2020 دبي، بالكثير من البرامج والأنشطة والفعاليات الدولية والترفيهية والفنية المبهجة خلال الفترة من 25 ولغاية 27 ديسمبر الجاري، أبرزها:



25 ديسمبر



قيادة الدراجة حول العالم

-جولة ممتعة وفريدة من نوعها بطول 3.5 كيلومتر، ستأخذ الدراجين إلى قلب مناطق الموضوعات في إكسبو 2020

- 07:00-08:4في أرجاء موقع إكسبو



الركض حول العالم

-تجربة مدهشة تنتظركم خلال فعالية الجري في شارع الغاف، والتي سيمر المشاركون خلالها على مناطق الموضوعات الثلاث لإكسبو 2020 دبي

-09:30-10:15، في أرجاء موقع إكسبو



جلسة ألعاب

-تحدى أصدقاءك وأحبابك في سباق السيارات أو مباريات كرة القدم، حيث يقدم لكم برج الألعاب في المختبر الثقافي العديد من الألعاب الإلكترونية الشائعة التي تناسب كافة أفراد العائلة

-16:00-18:30، حديقة الفرسان



التحليق بطائرتي الورقية على شكل فراشة - تم الإلغاء

- تهدف هذه الفعالية الممتعة التي تنظم في الهواء الطلق، لخلق التفاعل المجتمعي وخاصة مع اليافعين

-16:30-18:30، حديقة الفرسان



حفل موسيقي- لي سالونغا، وجوي ستيلجو وجوقة لندن المجتمعية

-ستنضم الممثلة والمغنية الحائزة على عدة جوائز لي سالونغا، والمغني وكاتب الأغاني وعازف البيانو جوي ستيلجو، إلى جوقة لندن المجتمعية في هذا الأداء

-20:30-23:30، منصة اليوبيل



سيدة ضاهر- جلسة شعرية

-سيدة ضاهر هي شاعرة حائزة على جوائز، وطالبة، وناشطة ومناصرة لليونيسيف ومكافحة ضد التعصب والعنصرية، وتستخدم صوتها للتحدث نيابة عن الأطفال الضعفاء حول العالم

-18:30، و 20:00، جناح الولايات المتحدة

- 16:00، جناح الولايات المتحدة الأمريكية، و20:00، جناح الولايات المتحدة الأمريكية (26 ديسمبر)



26 ديسمبر



اليوم الوطني للمغرب

- 10:15ساحة الوصل



مشروع فني: مشروع خاندوم

-انضموا للاحتفال باليوم الوطني للمغرب! واستمتعوا بمشروع موسيقي فني من ابتكار مجموعة من المواهب الفنية المغربية، بالإضافة لعزف على آلة القانون للعازفة حبيبة رياحي إلى جانب عازفة الإيقاع أمينة بليها

-11:00، جناح المغرب



أصوات المغرب الجديدة

-استمتعوا بأداء الفنانة المغربية الموهوبة سونيا نور، التي ستسحركم بصوتها القوي وهي تؤدي مجموعة مختارة من الأغاني المغربية والعالمية

-13:30، جناح المغرب



ماوراء الموسيقى: حدث ذات مغرب

-انضموا لنا للاحتفال باليوم الوطني للمغرب، واكتشفوا النغمات الموسيقية المتناغمة، التي يؤديها فنانان من ثقافتين مختلفتين، وهما فردوس، كاتب أغاني وملحن ومغني، وكوكو ديامز، مطرب في أوركسترا أنغام زمان



احتفالية اليوم الوطني للمغرب



-استمتعوا بهذا الحفل الموسيقي مع ثلاثة من ألمع النجمات اللاتي يتصدرن العناوين وهن فناير، نورا فتيحي وأسماء المنور، عرض موسيقي متميز كأجمل ختام لهذا اليوم المميز

-20:30-23:00، منصة اليوبيل



فعاليات أخرى



الأفلام العمانية

-استمتعوا بإلقاء نظرة عن كثب، على سلطنة عمان الخلابة، عبر عدسات مجموعة من الأفلام الوثائقية العمانية، والأفلام الطويلة والقصيرة التي أنتجت في سلطنة عمان، التي تتضمن لمحات عن بعض من أهم المواقع الأثرية والمناطق ذات الجمال الطبيعي المذهل

-10:00، تيرّا



أحدث الاكتشافات، ومشاريع الترميم في مصر

-تم خلال العام الماضي تنفيذ العديد من أعمال الحفريات والاكتشافات وأعمال الترميم في العديد من المواقع في مصر، شملت كافة أنحاء البلاد

-15:30-17:330، جناح مصر



إكسبو سونيكس

-ستحتل فرقة إكسبو سونيكس الموسيقية المكونة من 16 آلة، المسرح الرئيس في إكسبو 2020، لتجلب لكم أجمل المقطوعات الموسيقية من تلك التي اشتهرت في السبعينيات، لأحدث المقطوعات الرائجة في يومنا هذا

-17:00-18:00، منصة اليوبيل



بياسيري دي ترافيرسي

-استمتعوا بهذا الأداء الموسيقي الاحترافي الذي تقدمه واحدة من أوائل الفرق النسائية في إسبانيا الحائزة على العديد من الجوائز، حيث ستقدم عازفات الفرقة مجموعة منتقاة ونادرة من المعزوفات الموسيقية الخالدة

-18:30، تيرّا



الموسيقى الكلاسيكية: سرد صوتي ومعزوفات على البيانو

-عرض موسيقي لا يمكن نسيانه لعزف مجموعة من أجمل الألحان الموسيقية لكبار الملحنين العرب، وتضم عازف البيانو المبدع مارون بن عبدالله بالتعاون مع السوبرانو أحليمة محمدي

-18-:30-19:45، مسرح دبي ميلينيوم

لا شينا سونيديرا الحفل الموسيقي

-تأسست عام 2010، بقصد الجمع بين مجموعة مختلفة من الإيقاعات الموسيقية: الكومبيا المكسيكية، الفاليناتو، الفنك، موسيقى الغجر، الرانشيرا وموسيقى الروك لتقديم التنوع الذي تحفل به الحياة اليومية

-21:30-23:00، مسرح دبي ميلينيوم



ثاديوس توكس وفرقة شيكاغو الحرة

-18:00، جناح الولايات المتحدة الأمريكية

-الإثنين 27 ديسمبر، 16:00، جناح الولايات المتحدة الأمريكية، و 19:30، منصة اليوبيل

-الثلاثاء 28 ديسمبر: 15:30، منصة اليوبيل

-الأربعاء 29 ديسمبر: 15:00، جناح الولايات المتحدة الأمريكية



27 ديسمبر



ورشة عمل كعكة الدونات الاحتفالية من مخبز ومدرسة "بريد أهيد"

تعلموا كيفية صنع كعكة الدوناتس بنكهة خبز الزنجبيل والمحشية بالكاسترد مع أحد خبراء الخبز من "بريد أهيد"، وتعلموا أيضا طريقة عمل الدوناتس الشهية بنكهة التفاح والقرفة

- 10:00حتى منتصف الليل



شركة "تي بي أو" وبيت الباندا

-سيغلق هذا العرض الساحر الفجوة ما بين الأجيال الشابة، والعالم المعاصر والتقاليد الصينية، ابتكرت شركة "تي بي أو" عملا تفاعليا يجمع ما بين الرقص والفن المسرحي، والأماكن المثلى لاكتشاف العلاقة ما بين الجسد والصوت والصورة

-14:30-15:30، مركز دبي للمعارض



جولة عبر الإيقاعات البرازيلية

-عرض موسيقي ممتع، يستعرض الإيقاعات الأيقونية في البرازيل وتضم السامبا، وموسيقى الكرنفال، وسيريا، وسيريري، وباجي، وكاريمبو، وفانيراو، وماراكاتو وكوادريلا

-15:00، جناح البرازيل



مهرجان الأفلام

-سينطلق هذا المهرجان بمجموعة من الأفلام القصيرة والأفلام الوثائقية وأفلام الأطفال

-16:00-17:00، جناح بادن فورتمبيرغ



الإيقاعات والرقص الأذربيجاني

-تعزف عادة هذه المقطوعات الموسيقية ذات الرتم السريع خلال مواسم العطلات والأعراس وغيرها من المناسبات الاجتماعية، وتشكل جزءا من التراث الفني والثقافي في أذربيجان

-18:00-20:00، مسرح دبي ميلينيوم



ثاديوس توكس وفرقة شيكاغو الحرة

-صفقوا لهذا العرض الموسيقي المذهل لأفضل عازف على آلة فيبرافون في العالم بمصاحبة فرقة شيكاغو الحرة، واستمتعوا بمعزوفات موسيقى الجاز وغيرها

-19:30-20:30، منصة اليوبيل



نوكليا في إكسبو

-استكشفوا هذا الفنان الذي يعد واحدا من أكثر الفنانين المستقلين شهرة في الهند

-21:00-23:00، منصة اليوبيل



يوم الإثنين الكلاسيكي في ملتقى ألمانيا

-يوم الإثنين هو يوم الموسيقى الكلاسيكية، لبيتهوفن، باخ، واجنر، هاندل، الذين يشكلون جزءا لا يتجزأ من التاريخ الثقافي لألمانيا، بالتعاون مع المعهد الثقافي، سيتحول المختبر الثقافي إلى قاعة حفلات موسيقية رقمية

-20:00-21:00، و21:30-22:30، ملتقى ألمانيا



موسيقى كيندر

-توفر الفعالية دروسا في الموسيقى والحركة للمواليد الجدد، والأطفال الصغار والأكبر سنا وللعائلات، حيث سيقدم اثنان من المدرسين المرخصين من موسيقى كيندر معزوفات على البيانو وآلات الإيقاع للترفيه عن الأطفال

-14:10-14:50، منصة الأرض



حفل شوبان الموسيقي في جناح بولندا

-استمعوا لأجمل المعزوفات على البيانو لفريدريك شوبان، هذا الملحن وعازف البيانو البولندي /الفرنسي، الذي يمثل الحقبة الرومانسية، الذي اشتهر بمعزوفاته المنفردة على البيانو وحفلاته الموسيقية للعزف على البيانو

-عروض حية يوميا في الأوقات التالية: 16:00، و18:30، و21:00، جناح بولندا



نقالي- (فن رواية القصص والأداء الموسيقي)

-استمتعوا بهذا العرض الحي لفن "النقالي"، شكل فني قديم لسرد القصص من إيران، الذي يقدمه مؤديان وهما عازف الإيقاع علي ناري، والمغنية بهاريه جهاندوست

-17:00-17:30، و 19:00-19:30، و20:00-20:30، حلقة الأنشطة



الزومبا

-تمارين رياضية ممتعة تجمع ما بين التمارين البطيئة والسريعة المصاحبة للإيقاعات الموسيقية، والتي تساعد في تحسين لياقة القلب والأوعية الدموية

-19:00-19:45، المسرح العالمي للياقة



