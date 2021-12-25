ترتيلة جريجوريان .. عازف الساكسفون "أرتور" يبهر زوار إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي -البيان

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تمكن عازف الساكسفون الأرميني، أرتور، من إلهاب مشاعر زوار إكسبو 2020 دبي بتقديمه لأحدث معزوفاته "ترتيلة جريجوريان"، التي انسجم معها الجمهور بشكل كبير، وخاصة مع الأداء الاحترافي المبهر الذي قدمه الفنان أثناء عزفه على آلة الساكسفون.



وعاش زوار إكسبو 2020 دبي أمسية جميلة، أمس الجمعة، مع حفلة موسيقية لفرقة "أصوات فنية" الأرمينية، بقيادة عازف الساكسفون الموسيقى والملحن أرتور، الذي أمتع جمهوره بعزف مقطوعات موسيقية جميلة ومتناغمة.

وعلى مدار 15 سنة من العزف، قدم الفنان أرتور، المقيم في دبي، والفائز بالجائزة الكبرى في مسابقة الجاز الدولية في بوخارست عام 2009، العديد من الحفلات في كبريات المدن العالمية مثل لندن وموسكو وباريس وغيرها.



وكانت بداياته مع فرقة "أصوات فنية" في عام 2005، التي لاقت الكثير من النجاح في فترة زمنية قصيرة، حيث ظهرت الفرقة عام 2005، في البرنامج التعليمي "جنود المستقبل" في يريفان، مع عازفي موسيقى الجاز غاري كروسبي (على آلة الباس) وأبراهام ويلسون (على آلة البوق)، وذلك بدعوة من المجلس البريطاني لأرمينيا، حيث قدمت الفرقة حفلتين موسيقيتين في نادي "أفانغارد