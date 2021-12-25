عروض "دي جي" نابضة بالمتعة.. "إن واي كي" يشعل أجواء إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي- البيان

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في عروض حية نابضة بالمتعة والصخب، أشعل منسق الموسيقى الـ"دي جي" الهندي نيخيل ساهني، المعروف فنياً باسم "إن واي كي"، أجواء حديقة الفرسان في إكسبو 2020 دبي، خلال حفل فني كبير أحياه مساء أمس (الجمعة).



حيث أمتع "إن واي كي"، محبيه ومعجبيه الذين غصت بهم مدرجات حديقة الفرسان، عبر تقديمه لمزيج مميز من المقطوعات الموسيقية الهندية والعالمية التي تجاوب معها الجمهور الحاضر والمتنوع بالكثير من التصفيق.



الدي جي"إن واي كي"، هو منسق أغان ومنتج موسيقي اشتهر بإنتاج المقطوعات الموسيقية "الريمكس" التي يجمع فيها مجموعة من أشهر أغاني بوليوود، فضلاً عن العروض الحية التي يقدمها في مختلف المدن الهندية والعالمية.



ولد نيخيل ساهني ونشأ في نيودلهي، وبدأ رحلته في أندية العاصمة الهندية حيث تعلق بالموسيقى في سن مبكرة، ومن ثم بدأ رحلته نحو الاحتراف عبر إنتاج الأغاني وهو بعد في المدرسة الثانوية.



وفي العام 2003 حصل "إن واي كي" على وظيفته الأولى كمنسق دي جي في أحد النوادي الهندية، كما عمل في الوقت ذاته، على إنتاج ريمكسات لاقت رواجاً كبيراً على مختلف المواقع المختصة بالموسيقى الهندية، لينطلق بعدها ويبدأ بإحياء الحفلات خارج الهند، حيث جاب أكثر من 63 مدينة حول العالم، من ضمنها دول في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا على