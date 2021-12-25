الركض حول العالم.. تجربة جديدة وتحد فريد لزوار إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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تجربة جديدة وتحد فريد من نوعه، يقدمهما إكسبو 2020 دبي لمحبي رياضة الجري، خلال أجواء الشتاء الرائعة في دبي، حيث انطلقت اليوم (السبت) في موقع الحدث الدولي الكبير، فعالية الركض حول العالم، والتي استقطبت الكثير من العائلات والأطفال من مختلف الجنسيات.

ويبدأ مسار الجري من منطقة الآفنيو غاف أو «شارع الغاف» مروراً بمناطق الفرص، والاستدامة، والتنقل، ويمر المسار الدائري البالغ طوله 1.4 كيلومتر بمجموعة من أجنحة المشاركة في الحدث الدولي.