زوار إكسبو 2020 يشاركون في "صلاة من أجل الإنسانية" ليلة عيد الميلاد

المصدر: دبي -البيان

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احتفل إكسبو 2020 دبي بليلة عيد الميلاد، حيث شهد فعاليات متنوعة منها فعالية "الصلاة من أجل الإنسانية"، التي شملت تقديم أداء لترانيم الميلاد، وغيرها من الفقرات المميزة التي نظمها جناح الكرسي الرسولي في إكسبو 2020، واستضافتها منصة اليوبيل في موقع الحدث الدولي.



وأتيح لضيوف إكسبو 2020 دبي المشاركة في الاحتفال بليلة عيد الميلاد، بأسلوب مبهر، عبر إقامة صلاة خاصة من أجل البشرية، والتي وفرت فرصة نادرة للتأمل والتفكر، بالإضافة إلى الاستمتاع بمجموعة خاصة من الترانيم التي أدتها المغنية اللبنانية الحائزة على جوائز تانيا قسيس، وفرقة كورال فستيفال، بالإضافة لعدة فقرات خاصة من تقديم ضيوف مميزين.



وشملت فعاليات الاحتفال بليلة عيد الميلاد المجيد على منصة اليوبيل في إكسبو 2020 دبي، تقديم بث مباشر لقداس عيد الميلاد من بيت لحم ما أضاف المزيد من الأجواء الروحانية الفريدة على موقع الحدث الدولي.



ويحتفي جناح الكرسي الرسولي في إكسبو 2020 دبي، بالتواصل والتفاهم بين الشعوب والمجموعات العرقية والدينية لإزالة كل الحواجز بين البشر، ويدعوكم لاستكشاف مجموعة من المخطوطات المزخرفة النادرة، والتمتع برؤية واحدة من أشهر الجداريات الفنية في العالم، وهي لوحة "خلق آدم" التي أبدعها مايكل أنجلو على سقف كنيسة سيستين في كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان.