جوقة إنجيل مجتمع لندن ونايا إيزومي.. احتفالية مبهجة في ليلة الميلاد بإكسبو 2020

المصدر: دبي-البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

في أجواء مليئة بالروح الاحتفالية والإيقاع المبهج، استمتع جمهور إكسبو 2020 دبي، في ليلة عيد الميلاد، بمجموعة من الفعاليات الموسيقية الرائعة، تضمنت تقديم عرضين موسيقيين مذهلين أحدهما لفرقة "جوقة إنجيل مجتمع لندن" ذات الشهرة العالمية، والثاني للفنان الأمريكي نايا إيزومي، عازف الغيتار، ومغني السول، ومؤلف الأغاني الشهير، وذلك على منصة اليوبيل ومسرح دبي ملينيوم في موقع الحدث الدولي.



وأضفت فرقة "جوقة مجتمع إنجيل لندن" على موقع إكسبو 2020، أجواء احتفالية رائعة عبر ترتيل إنجيل قداس عيد الميلاد، وذلك خلال عرضها المدهش الذي قدمته ليلة عيد الميلاد على مسرح دبي ملينيوم في إكسبو 2020، كما ستعيد الفرقة تقديم عرضها الموسيقي الثاني، يوم 25 ديسمبر، في حديقة اليوبيل بموقع الحدث الدولي.



تشكلت الفرقة عام 1982، وأحيت أول حفل لها في عام 1983 في منطقة نوتينغ هيل بلندن. وتتطلع إلى الاحتفال العام المقبل بإكمال 40 عاماً من مسيرتها في مجال الموسيقى. وتتكون هذه الفرقة الموسيقية من مغنيين وموسيقيين متمسكين بتقاليد الكنيسة الإنجيلية والخمسينية في المقام الأول، وهي تعتبر واحدة من أكثر جوقات الإنجيل نجاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية.



تهدف الفرقة إلى نشر رسالة التسامح والاحترام، وكانت قد صرحت في وقت سابق بأن إكسبو 2020 دبي، "هو منصة عالمية رائعة تتيح للفنانين أن يكونوا على مرأى ومسمع العديد من الزوار من مختلف الجنسيات".



كما أمتع الموسيقي الأمريكي نايا إيزومي، المشهور بأدائه الموسيقي الحساس، جمهور إكسبو 2020 دبي، بعرض موسيقي مميز في تنوعه، قدمه في ليلة عيد الميلاد على مسرح دبي ملينيوم في موقع الحدث الدولي، وتضمن مقطوعات من موسيقاه العالمية التي تركز على آلة الغيتار وتمزج بين موسيقى الجاز والبلوز والسول.



وأعرب الفنان إيزومي سابقاً عن شعوره بالحماس إزاء مشاركة موسيقاه التي سيقدمها خلال عرضه الموسيقي في إكسبو 2020، مع "جمهور جديد في بلد جديد"، متمنياً أن يبث عرضه التفاؤل في نفوس الجماهير ويشغلهم عن توتراتهم.



وينحدر عازف الغيتار والمغني ومؤلف الأغاني إيزومي من ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ويشتهر بأدائه المليء بالأحاسيس العاطفية، إذ تجذب موسيقاه الملايين للاستماع إليها. وقد أصدر مؤخراً أول ألبوم كامل له، ويقيم حالياً في لوس أنجلوس.



يحرص إكسبو 2020 دبي على جعل الموسيقى جزءاً أساسياً من موسم الاحتفالات، وذلك عبر مراسم احتفالية ممتعة بعيد الميلاد المجيد، تشتمل على عروض أداء حية على المستوى المحلي والعالمي، تنظم على مدار يومي 24- 25 ديسمبر الحالي، عبر عدة منصات في مختلف أرجاء موقع الحدث الدولي.