التراث الفلسطيني يزهو أمام زوار إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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ضمن احتفالات اليوم الوطني الفخري لفلسطين في إكسبو 2020 دبي، استقبلت منصة اليوبيل حفلاً خاصاً بهذه المناسبة، اشتمل على تقديم مجموعة منوعة من الفعاليات والعروض الموسيقية الفلسطينية.

حيث أشعل الفنان طوني قطان، الأردني من أصول فلسطينية، مشاعر الحنين لأرض الوطن بين جمهور منصة اليوبيل بأغانيه الوطنية والتراثية التي أداها بصوته الشجي، وتعالت أصوات الهتاف عند أدائه لأغنيته الشهيرة "فلسطيني"، وغيرها من الأغاني الوطنية والعربية المعروفة مثل "أغنية جنة جنة"، وأغنية "الكوفية" وغيرها.

كما استقبل الجمهور نجمة النسخة الثالثة من برنامج آراب آيدول، منال موسى ابنة دير الأسد بالتصفيق الحار، وأبدى تفاعلا مع أدائها وصوتها الفلسطيني الأصيل، أثناء تأديتها لمجموعة مختارة من الأغاني الطربية من التراث الفلسطيني، وقد وجهت منال رسالة محبة للجمهور متمنية لهم ولفلسطين كل السعادة والسلام.

وإحياء للتراث الفلسطيني الأصيل، قامت فرقة أصايل للفنون الشعبية الفلسطينية، بتقديم أداء استعراضي مميز للدبكة الفلسطينية على وقع أنغام الموسيقى والأغاني الشعبية الوطنية، التي أشعلت حماس الجمهور الذي عمد لمشاركة أعضاء الفرقة في أداء الدبكة الفلسطينية في أجواء مفعمة بالحماس والفرح والحنين للوطن.