الموسيقى والرقصات التقليدية تزين جناح باراغواي في إكسبو 2020

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

على هامش احتفالات إكسبو 2020 دبي باستقبال العام الميلادي الجديد، نظم جناح باراغواي في إكسبو 2020 دبي، استعراضا مميزا تضمن مجموعة منوعة من العروض الفلكلورية، التي قدمتها فرقة الباليه الوطني في الباراغواي، وذلك على منصة البحر الواقعة في منطقة التنقل.

حيث قدمت فرقة الباليه الوطني الفلكلورية للزوار، مجموعة منوعة من التابلوهات الاستعراضية التي اشتملت على الأغاني والرقصات الباراغوية التقليدية التي أثارت إعجاب الحاضرين، خاصة مع تزين الراقصين بالورود وارتدائهم للملابس التراثية الجميلة ذات الألوان الزاهية.

وقدم أعضاء الفرقة المشاركون التحية لكل زوار إكسبو 2020 كما قاموا بتهنئة الحضور بالمناسبة، ومن ثم قدموا مجموعة منوعة من معزوفات موسم الأعياد المعروفة على المستوى العالمي، فضلا عن بعض معزوفات الأعياد التقليدية في الباراغواي.

كما حصدت الفرقة إعجاب وهتافات الزوار، عندما قدمت الراقصات أداء استعراضيا وهن يحملن جرارا فوق رؤوسهن، في أداء مدهش يعبر عن الرشاقة والتوازن في آن واحد، وازداد انفعال الجمهور وحماسه عندما استبدلت الراقصات الجرار بوضع خمس زجاجات فوق رؤوسهن بشكل رأسي، ثم واصلن الرقص باتزان ورشاقة.

يذكر أن الرقص الفلكوري لباراغواي يعبر عن أساطير تناقلتها الأجيال عبر مئات السنين، لم يتبق منها غير استعراضات فنية يعبر عنها بالرقص والموسيقى الفلكلورية الجميلة، وتقدم فرقة باراغواي للفلكور الوطني استعراضاتها على منصة البحر بجوار جناح باراغواي طوال فترة انعقاد إكسبو2020 دبي.