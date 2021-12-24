فرج أبيض ينثر الطرب في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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نزل المغني والمؤلف والملحن الموسيقي الأمريكي من أصول سورية حلبية، فرج أبيض، ضيفاً على منصة اليوبيل في إكسبو 2020 دبي، حيث استعرض من خلال صوته المتميز روائع الشعر العربي، والموسيقى الطربية الكلاسيكية.

وكان الطرب عنوان أجواء الحفل الموسيقى الذي قدمه فرج، واصطحب زوار إكسبو من خلاله إلى عوالم الأصالة والتراث والأشعار العربية والقدود الحلبية وغيرها الكثير، وقد بدأ أبيض حفلته بأغنية كتبها بنفسه بعنوان "شفاهك"، وتبعها بتقديم بعض القدود الحلبية، ومن ثم قدم عدداً من الأغاني الكلاسيكية، ابتدأها بأغنية من قصائد الشاعر ابن عربي، وختمها بمجموعة من أغاني الفنان الراحل عبد الحليم حافظ.

وتميز أداء أبيض بمزجه العديد من اللهجات والثقافات، وقال: "بما أننا جميعاً نشكل كياناً واحداً، فسأغني اليوم باللهجات الخليجية والحلبية والمصرية"، حيث قام بمزج مجموعة من أشهر الأغاني من مختلف اللهجات بطريقة سلسة ومميزة.

وأكد التفاعل الكبير الذي أبداه الجمهور مع فرج أبيض، واستمتاعهم بالأغاني التي قدمها، على المكانة الكبيرة التي لا تزال الأغاني الطربية تحتلها في قلوبهم.

وقد أعرب فرج أبيض، عن حماسه لاعتلاء منصة اليوبيل ومقابلة زوار هذا الحدث الدولي الضخم، لينقل لهم عبر صوته، أجمل القصائد الشعرية المغناة التي جمعت بين كلمات معظم الشعراء العرب من مختلف الخلفيات والثقافات، والتي تنقل بينها بأسلوبه السلس وصوته البديع.