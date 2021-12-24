الحرف اليدوية إرث بوتسوانا الثقافي

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي



استضاف جناح بوتسوانا في إكسبو 2020 دبي ورشة لأهم الحرف اليدوية التي تشتهر بها البلاد وتعكس إرثها الثقافي والتقاليد والعادات السائدة فيها، وضمت الورشة ثلاثة أقسام رئيسة تنوعت بين المنحوتات الخشبية، والحقائب الجلدية وصناعة السلال.



وتميزت الحقائب الجلدية بكونها مصنوعة من جلد البقر وتظهر الحرفية الكبيرة فيها من خلال الغرز المستخدمة في تجميع القطع، لاسيما بكونها محاكة بشكل يدوي كون هذه النوعية من الجلود ذات سماكة ولا يمكن حياكتها باستخدام آلة الخياطة التقليدية، مما يعطيها قيمة أكبر.



تعريف بالمنتجات



وقالت بيلانغ كولاغانو مؤسسة شركة لوبانغ سوتو ليزر: «نتطلع من خلال إكسبو 2020 دبي إلى التعريف أكثر بمنتجاتنا المميزة والوصول إلى شريحة جديدة من الأشخاص الباحثين عن الأصالة».



وأضافت: «تلبي منتجاتنا جميع المتطلبات البيئية فهي مصنوعة كلياً من مواد مستدامة وحتى عملية دباغة الجلد نستخدم فيها مواد خاصة تقضي على البكتيريا الموجودة في جلود البقر».



من جانبه استعرض الفنان ليبوغانج كيتشوكيل المختص بصناعة التحف الخشبية طريقة نحت مجسمات الحيوانات باستخدام الخشب الحديدي.



وأشار إلى أهمية الالتزام بالطرق التقليدية في الصناعات اليدوية لاعتمادها بشكل كلي على الأشجار الميتة والجافة مما يساهم في حماية الموارد الطبيعية.



قسم السلال



وحرص جناح بتسوانا على تخصيص قسم خاص للسلال المصنوعة بشكل يدوي كونها تعد جزءاً كبيراً من تراثه وتحمل رمزية خاصة من خلال الأشكال المرسومة على السلال والتي تستخدم جلود البقر كمادة أساسية للحصول على التدرجات اللونية المطلوبة.