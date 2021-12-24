«حياكة السجاد» حكاية يرويها الجناح التركي

المصدر: دبي - وام

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نظم جناح تركيا في إكسبو 2020 دبي معرضاً مصغراً عن أساليب حياكة وإنتاج السجاد التركي المحاك يدوياً وذلك بإشراف أحمد سينار رئيس ومؤسس شركة سينار رغز الدولية وبحضور عدد كبير من المهتمين بالسجاد التركي اليدوي.



واستعرض أحمد سينار تاريخ صناعة السجاد التركي على مر الزمان لافتاً إلى أن كل فترة زمنية لها بصمتها الخاصة التي تميز السجاد الذي حيك فيها إذ برع الحرفيون في إبراز معالم الحقبات التاريخية المختلفة من خلال الرسوم والتصاميم التي تزين السجاد.



عدد العقد



وأشار إلى أن السجاد التركي المصنوع يدوياً يتميز عن غيره بعدد العقد، إذ يمكن تمييز السجاد التركي بوجود عقدتين بينما يتميز السجاد الأذربيجاني والإيراني على سبيل المثال بوجود عقدة واحدة فقط.



ولفت إلى تعدد استخدامات السجاد التركي، الذي لا يقتصر فقط على استخدامه كغطاء للأرضيات فحسب، بل إن له استخدامات متعددة، مثل تدفئة الخيمة التركية عن طريق لفه على الجدران، أو استعماله كفراش أوغطاء.



كلفة مرتفعة



وعن واقع حياكة السجاد اليدوي في الوقت الحالي مع انتشار السجاد الصناعي، قال سينار: «لا يزال الطلب موجوداً على السجاد اليدوي، إذ إن له زبائن خاصين، وذلك بحكم تكلفته المرتفعة، ولذا فإن 99 في المئة من صادرات تركيا من السجاد إلى دبي هي من فئة السجاد الصناعي، فأسعار السجاد اليدوي مرتفعة جداً، إذ تتراوح تكلفته من 10 آلاف إلى 100 ألف دولار ويستغرق إنجازه فترة تتراوح من ستة أشهر إلى خمس سنوات، بحسب مساحة السجادة المطلوبة».