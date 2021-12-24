فلسطين تحتفل بيومها الوطني في إكسبو

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفلت دولة فلسطين بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي، وذلك بحضور معالي خليفة شاهين المرر، وزير الدولة، وخالد العسيلي وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، ونجيب العلي، المدير التنفيذي لمكتب المفوض العام في إكسبو 2020 دبي، وعدد من المسؤولين.



بدأ الاحتفال بمراسم رفع علمي الدولتين، الإمارات ودولة فلسطين، وتخللته عروض ثقافية جسدت التراث الفلسطيني الأصيل، وذلك في ساحة الوصل وجناح دولة فلسطين وأماكن أخرى في موقع إكسبو 2020 دبي.



تصميم فريد



وقال نجيب العلي: «جناح فلسطين في إكسبو 2020 دبي، بتصميمه الفريد وثرائه المبدع، يقدم صورة رائعة ومبتكرة للتراث الغني والخالد الذي تزخر به فلسطين عبر جميع مراحل تاريخها الطويل. ولمشاركة فلسطين في هذا الحدث الدولي الضخم، دلالات عميقة على إبداع الفلسطينيين المعهود وصلته الوثيقة بالتراث الإنساني عبر العصور».



وأضاف: «كما يستعرض الجناح التطورات، وفرص الأعمال المتاحة في فلسطين، عبر مختلف القطاعات، وكذلك المنتجات التي يتم تصنيعها في فلسطين، مثل الأسمنت والمنسوجات ومنتجات خشب الزيتون والمنتجات الغذائية، وقدم لنا لمحة عن التطورات المختلفة في مجالات التعليم والفنون والثقافة والابتكار والتكنولوجيا».



شكر وتقدير



وقال خالد العسيلي: «أتقدم باسم الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، وباسم الشعب الفلسطيني بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الرعاية الكريمة والاحتضان الأخوي لجناح دولة فلسطين في إكسبو 2020 دبي».



وأضاف: «نعرب عن فائق تقديرنا وشكرنا للجهود التي بذلتها دولة الإمارات الشقيقة، وبشكل خاص إمارة دبي والقائمين على إدارة إكسبو؛ وفخرنا بما أنجزته من استضافة وكرم عربي أصيل لهذا الحدث العالمي، وما أبدعته من تحضيرات وتجهيزات وعمارة جميلة، وإبداع متميز في بناء هذا الصرح العالمي، وهو ما ميز إكسبو 2020 دبي بجدارة».



وقدمت فرقة أصايل للفنون الشعبية عرضاً متميزاً للحضور، الذي تفاعل مع الأغاني الشعبية. أسست الفرقة في مدينة رام الله عام 1994، وأصبحت واحدة من أكثر الفرق شهرة في المنطقة، وتضم أكثر من 100 عضو من الراقصين والمغنين.



أعماق التاريخ



يجسد جناح فلسطين في إكسبو 2020 دبي الأرض المتجذرة في أعماق التاريخ، والتي تحتضن السياحة والاستثمار؛ وتحاكي الجولة فيه الارتفاع فوق شوارع القدس؛ كما يعرفك الجناح بالفرص في مجال التصنيع. أيضاً، يمكن لزوّار الجناح مشاهدة معالم فلسطين واستنشاق عطورها وتذوّق مأكولاتها اللذيذة.



والأيام الوطنية والأيام الفخرية في إكسبو 2020 دبي مناسبات متميزة للاحتفال بكل المشاركين الدوليين، الذين يزيد عددهم على 200 مشارك، إذ يُسلط الضوء على ثقافتهم وإنجازاتهم، وتُعرَض أجنحتهم وبرامجهم. ويشمل الاحتفال بكل من هذه الأيام الوطنية والفخرية مراسم رفع العلم على منصة الأمم في ساحة الوصل، تليها خطابات وعروض ثقافية.