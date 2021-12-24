600 ألف زائر لجناح الهند

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي



حقّق جناح الهند، وهو أحد أكبر الأجنحة وأكثرها استقطاباً للزوّار في معرض إكسبو 2020 دبي، إنجازًا آخر من خلال استقباله 600 ألف زائر في 83 يوماً من تاريخ افتتاحه، فقد استقبل جناح الهند، الذي افتتحه في الأول من أكتوبر بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة وشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام والمنسوجات، رئيس المجلس في راجيا سابها، 604582 زائراً.



وقال غويال في تغريدة على تويتر: «جناح الهند في إكسبو 2020 دبي يسجل أرقاماً قياسيّة متتالية، استقبلت هذه المنشأة الحديثة أكثر من 600 ألف زائر حتّى الآن! لقد برز الجناح كجوهرة لامعة تعرض أحلام وتطلعات الهند في إكسبو».



فرص التواصل



وفي معرض حديثه عن هذا الإنجاز، قال سفير الهند لدى دولة الإمارات، سنجاي سودهير، «يُعدّ جناح الهند من بين الأجنحة الأكثر استقطاباً للزوّار والأكثر شهرةً في المعرض. يسعدنا أننا نجحنا في عرض الدمج الغني لفرص الأعمال والتراث الثقافي في الهند. لقد تمكّنا أيضاً من تسليط الضوء على الإمكانات التجارية لأمتنا من خلال الاستفادة من فرص التواصل مع أصحاب المصلحة العالميين لتأمين الاستثمارات».



إقبال



مع موسم الأعياد المقبل، من المتوقع أن يشهد جناح الهند إقبالاً أكبر. وكجزء من احتفالات عيد الميلاد، يستعد جناح الهند لاستضافة جوقة AO Naga الشهيرة التي ستضيف البهجة إلى الاحتفال مع تراتيل وترانيم من الإنجيل وأغاني AO Naga وجوقات الأوبرا والأوبريت والمسرحيّات الموسيقيّة. بات الكورال أخيراً عضواً منتسباً للمدرسة الملكية لموسيقى الكنيسة في لندن وعضواً في الاتحاد الدولي لموسيقى الكورال.



تم تقدير جناح الهند بحسبانه «أحد الأجنحة الأكثر شهرة وتألّقاً» في المعرض من قبل المعهد الأمريكي للمهندسين المعماريين من بين 192 دولة مشاركة.