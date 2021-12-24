«الدنيا بتضحك» مع ديانا كرزون في إكسبو

المصدر: دبي – غسان خروب

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كما عود طري تمايلت الفنانة الأردنية ديانا كرزون على خشبة مسرح دبي ميلينيوم، في أول إطلالة لها في معرض إكسبو 2020 دبي، لتشدو أمام جمهورها بجملة من أغنياتها التي سبق لها أن حلقت في سماء يوتيوب.



إطلالة



على وقع إيقاع «الدنيا بتضحك» أطلت ديانا كرزون على جمهورها، لتطلق صوتها في فضاء الحدث الأروع عالمياً، لتتناسب مع طبيعة أجواء المعرض التي تعطرت بالفرح. ديانا كرزون وبمجرد إطلالتها على الخشبة رفقة فرقتها الموسيقية، عبرت عن سعادتها بوجودها في المعرض الدولي، قائلة: «كلي فخر بوجودي في الإمارات الدولة الشقيقة لبلدي الأردن، وكلي فخر بأن أغني في إكسبو 2020 دبي، هذا الحدث الذي نفخر به، وباستضافته في منطقتنا»، وتوجهت ديانا كرزون بالشكر إلى الجناح الأردني، قائلة: «تشرفت بزيارة الجناح الأردني، الذي أعجبني كثيراً، وأشكر القائمين عليه وعلى معرض إكسبو على هذا التنظيم».



دبكة



ديانا كانت في حفلتها عند «وعدها» الذي قطعته لجمهورها بأن «تدبك» معهم، وأن تغني لهم وتطربهم، قائلة: «النشامى سيشعلون المسرح الليلة»، لتبادر بعدها بتقديم أغنيتها «لفلفني» تلك التي أطلقتها المرة الأولى في مشاركتها الصيف الماضي في مهرجان جرش للثقافة والفنون، ولقيت أغنيتها إعجاب الآلاف من جمهورها، لتقدم من بعدها أغنيتها «مش مسموح»، لتهدي «النشامى» أغنية «راسك بالعالي» التي غنتها لبلدها الأردن.



ديانا كرزون شاركت جمهورها الغناء، في وقت عقد فيه جمهورها حلقات «الدبكة»، وسط تفاعل ملحوظ مع أغنياتها العديدة.