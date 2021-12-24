«تنمية استثمار بنغلاديش» تقود وفد رجال أعمال لـ «إكسبو»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قاد محمد سرازول إسلام، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الاستثمار في بنغلاديش وفداً من رجال الأعمال من بنغلاديش إلى معرض إكسبو دبي 2020، لبحث الفرص الاستثمارية في البلاد.



وأكد إسلام أن بنغلاديش ستظل وجهة استثمارية جذابة للغاية للمستثمرين الأجانب - حتى خلال هذه الأوقات الصعبة.



وجذبت بنغلاديش أكثر من 21.17 مليار دولار من مقترحات الاستثمار في العامين الماضيين منذ بداية جائحة «كوفيد 19» في يناير 2020، وفقاً للإحصاءات الصادرة عن مختلف وكالات ترويج الاستثمار في بنغلاديش.