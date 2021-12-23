عرض للرقص التفاعلي بجناح ألمانيا

المصدر: دبي- البيان

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يحرص الجناح الألماني في «إكسبو 2020 دبي» على إبهار الجمهور، ليس فقط من خلال استعراضه لقدرات ألمانيا في التكنولوجيا والعلوم، ومختبراتها التي تقدم حلولاً في مجالات الطاقة ومدن المستقبل والتنوع الحيوي، ولكن أيضاً من خلاله استضافته بشكل يومي لفعاليات الرقص التفاعلي.



تعد صفوف الرقص التي ينظمها الجناح الألماني تحت عنوان «لنرقص معاً»، بمثابة فرصة للزائر تمكنه من التألق والاستمتاع بالرقص على ألحان أغان عالمية معروفة، حيث يقوم مدربو الرقص بأداء الحركة من على خشبة المسرح، ليقوم الحضور بمحاكاتها، ما يحفزهم على التواصل بصرف النظر عن عائق اللغة.



استمتاع

هذا النشاط الترفيهي ليس حكراً على الأطفال الذين يستطيعون أداء رقصاتهم من على خشبة المسرح لاستعراض موهبتهم، حيث يستطيع الحضور من كل الأعمار الاستمتاع، وأخذ قسط من الوقت ينشطهم ويعيد الحيوية إليهم قبل استئناف جولتهم في «إكسبو 2020 دبي».



تأتي هذه الفعالية عند نهاية الجولة في الجناح، حيث يستطيع الزوار الانضمام مباشرة إلى الصف دون الحاجة للتسجيل المسبق.