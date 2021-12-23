هزاع المنصوري يزور إكسبو

المصدر: دبي - البيان

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زار رائد الفضاء هزاع المنصوري، أول إماراتي يصل إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، إكسبو 2020 دبي، حيث تجول في بعض الأجنحة، وقدم العديد من الأعلام الوطنية، التي رافقته خلال مغامرته إلى الفضاء.



وتصدر هزاع المنصوري عناوين الصحف، بوصفه أول عربي يزور محطة الفضاء الدولية، التي قضى فيها ثمانية أيام عام 2019، أجرى خلالها تجارب علمية عديدة.



وانضم إليه في الجولة في إكسبو 2020 دبي، رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الذي تدرب إلى جانبه، وكان ضمن الفريق البديل للانطلاق نحو محطة الفضاء الدولية.



لقاء

والتقى كلاهما معالي ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمدير العام لإكسبو 2020 دبي، بعد أن افتتحا بوابات الدخول إلى إكسبو 2020، في منطقة الاستدامة.



وقال هزاع المنصوري: «فكرت في الكثير من الأشياء التي يمكنني القيام بها، لتمثيل الدول المختلفة، لكن لا شيء يضاهي اصطحاب أعلامها. فالعلم يمثل تقاليد البلاد وأفكارها... عندما أعيد الأعلام لمختلف الدول والأجنحة، أرى سعادة شعوبها وفخرهم».



وأضاف: «كانوا سعداء للغاية، وهذا ما يُهم «تواصل الناس» من خلال الأعلام. والمهمة التي قمت بها، وجهَت رسالة قوية جداً للجميع، مفادها أن ما حققته الإمارات العربية المتحدة، وما فعلته على متن محطة الفضاء الدولية، هو أمر دولي، يمكن أن يحققه الجميع».



وزار المنصوري العديد من الأجنحة، بما فيها الكويت وقطر وفلسطين وعمان ومصر وتونس والصومال وإسرائيل والسودان، وقدم لكل دولة علمها.



زيارة السودان

وعند زيارة الوفد، قالت د. رشا أحمد مديرة التسويق وتطوير الأعمال في جناح السودان: «بالنسبة للسودان، هذا هو المكان الذي يجب أن يتجه إليه مستقبلنا، وهذا ما نهدف إليه. لقد أخبرْنا المنصوري للتو، أنه ربما في المرة المقبلة، سيرافقه رائد فضاء سوداني. وسنعزز الروابط بيننا، حتى نتمكن من تدريب شبابنا على تجربة زيارة محطة الفضاء الدولية».