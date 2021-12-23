معرض لـ«فنون المرأة» في جناح سيشل

المصدر: دبي - البيان

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نظم جناح سيشل في «إكسبو 2020 دبي»، تحت رعاية المعهد الوطني للثقافة والتراث والفنون في سيشل، وبدعم من جناح المرأة معرضاً فنياً مميزاً، تحت عنوان معرض فنون المرأة في سيشل، تضمن 15 لوحة وعملاً فنياً من مختلف المدارس الفنية، ويهدف لخلق منظور جديد عن النساء في سيشل، من خلال الفنون البصرية العصرية، كما يهدف المعرض بحسب منظميه لأن يشكل جزءاً من المشاركة في هذه الاحتفالية الدولية بالمرأة، كونها فرصة للفت انتباه العالم للمساهمات، التي تقدمها الفنانات لصياغة المشهد الفني في هذه الدولة الحديثة العهد.



قصص

تركز الأعمال الفنية المتعددة على رواية مجموعة متنوعة من القصص، التي قد تختلف في ما بينها، لكنها تجتمع معاً لتشكل حكاية المرأة في كل زمان ومكان، ومن عدة مناظير مختلفة، كما أنها تروي حكاية التنوع والتعدد الثقافي في سيشل.



عبرت الأعمال المعروضة في مجملها عن المرأة وعواطفها الجياشة وأحاسيسها الرقيقة، فضلاً عن دعم النساء لبعضهن البعض، والقصص التي يعايشنها بصورة يومية ومتكررة، وغيرها من المشاعر والحكايات، التي نقلتها هذه المجموعة الفنية الغنية بألوانها