أحمد المنصوري بطل «سباق الخمسين الصحراوي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أقيم مساء اليوم، انطلاقاً من بحيرة «إكسبو 2020»، سباق «الخمسين الصحراوي» ضمن منافسات النسخة السادسة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - للمشتريات والتمويل، بمشاركة 116 دراجاً إماراتياً من الهواة والمحترفين.



وتوّج أحمد المنصوري من فريق «الشيخ أحمد بن حميد» بطلاً للسباق لفئة المحترفين، فيما حصل سيف معيوف الكعبي من فريق الإمارات على المركز الثاني وجابر المنصوري من فريق «الشيخ أحمد بن حميد» على المركز الثالث، وحلّ يوسف ميرزا بطل نسخة العام الماضي في المركز الرابع.



تتويج



وأسفرت نتائج سباق الهواة عن تتويج ماجد عبد الرحيم البلوشي من فريق تريك آم7 بالمركز الأول، وأحرز ياسر جمعة البلوشي من فريق شرطة دبي المركز الثاني وحل نايف المرزوقي من فريق الوثبة في المركز الثالث.



وانطلق السباق، الذي امتد لمسافة 39 كلم في منطقة سيح السلم، من بحيرة «إكسبو 2020» التي تم إنشاؤها بمناسبة استضافة دبي للمعرض الدولي «إكسبو 2020»، وهي مصممة على شكل شعار «إكسبو 2020» على جزيرة داخل بحيرة من خلال استخدام الأشجار والرمال، وتشكّل منظراً طبيعياً ومعمارياً مذهلاً.



وجاء السباق مثيراً وحماسياً وشكل لوحة تنافسية جميلة في قلب الصحراء للمحمية الطبيعية، من خلال اختيار موقع التنافس الجميل والمسار الذي تضمن تحديات جديدة تطلبت مرور المتسابقين في مناطق موحلة وأخرى تتطلب حمل الدراجة لبضعة أمتار، إلى جانب المسار الصحراوي السريع الذي زاد من قوة التنافس وجمالية الأجواء التي تتميز بها دبي بالتزامن مع «أجمل شتاء في العالم».



حضور



شهد منافسات السباق، عمير بن جمعة الفلاسي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة.



وتقدم عمير بن جمعة الفلاسي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على متابعته ودعمه المستمرين للسباق، وهو الأمر الذي رفع من مستوى البطولة وجعلها الأهم في عالم سباق الدراجات الهوائية للهواة، كما أسهم في زيادة عدد الممارسين لهذه الرياضة، وتكوين أبطال إماراتيين في جميع أنواعها.



وأضاف الفلاسي: حرصنا في اللجنة المنظمة على اختيار مكان الانطلاقة ليكون من عند بحيرة إكسبو، التي أضافت روعة تصميمها سمة جمالية للسباق، وكانت هذه البحيرة شاهدة أقوى المنافسات للأبطال الإماراتيين في سباق عام الخمسين الصحراوي، ولا شك أن هذه اللقطات التي عاشها المشاركون وشاهدها الجمهور عبر شاشات التلفاز ومختلف المنصات الإعلامية، ستكون عالقة في الأذهان وسمة إضافية لهذه البطولة التي تحقق أهدافاً رياضية ومجتمعية، كما عرّفت الكثير من المشاهدين بروعة مناطقنا الصحراوية عموماً، ومنطقة المرموم خصوصاً.



حتا - إكسبو



يذكر أن النسخة السادسة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، ستتواصل يوم 9 يناير المقبل بسباق حتّا - إكسبو النخبة للرجال، وهو أحدث سباق على روزنامة البطولة، ثم سباق اليوبيل الذهبي يوم 18 يناير المقبل، ثم سباق عام الخمسين للهواة الإماراتيات يوم 26 من الشهر نفسه، يليه سباق عام الخمسين الصحراوي للإماراتيين والمقيمين في الدولة من الرجال يوم 3 فبراير المقبل، ثم سباق عام الخمسين للهواة الإماراتيين الرجال يوم 13 فبراير المقبل، على أن يكون الختام بسباق السلم النخبة سيدات يوم 14 من ذات الشهر.



من جهته أكد أحمد المنصوري أن تتويجه بطلاً للسباق تحقق بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها من البداية وقدرته على الحفاظ على مركزه المتقدم طيلة المسار رغم المنافسة القوية من يوسف ميرزا وسيف الكعبي، موضحاً أنه تحدى كل العراقيل والصعوبات من أجل الوصول إلى خط النهاية في المركز الأول.