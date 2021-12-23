«لماذا؟» تنطلق من ساحة الوصل في يناير

المصدر: دبي - البيان

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يعتزم «إكسبو 2020 دبي» إطلاق مسرحية موسيقية استثنائية، من إخراج المخرج العالمي شيخار كابور، وألحان الموسيقار المبدع إيه. آر. رحمان، الحاصل على جوائز غرامي وأوسكار، لتُعرض للمرة الأولى في ساحة الوصل، يناير من العام المقبل.



تتابع أحداث المسرحية الموسيقية «لماذا؟» رحلة فتاة صغيرة تهوى الاستطلاع ورجل عجوز حكيم، يصحبان الجمهور في جولة تساعدهم على إعادة اكتشاف معنى أن يكون المرء طفلاً، يرى العالم مليئاً بالعجائب، والكوكب عامراً بالمرح لا ساحة للخراب، ويصبح أنظف وأكثر أماناً وصحة.



يشمل العرض، الذي يهدف إلى محاكاة مشاعر الزوار والاستفادة من تعطش الطفولة للمعرفة، سبع مقطوعات موسيقية أصلية من تأليف إيه. آر. رحمان، أطلق منها مقطوعتين أثناء حفله في «إكسبو 2020 دبي»، أمس.



100 موسيقي



وبمشاركة أكثر من 100 راقص وموسيقي ومؤد، تنتظر الجمهور 45 دقيقة من المحتوى الآسر والمشاهد المبهرة على أكبر شاشة عرض بزاوية 360 درجة في العالم، ويعرض المشهد الفني النابض بالحياة في دبي ودولة الإمارات، ويجسد دور «إكسبو 2020 دبي» في تعزيز الإبداع وتعزيز التعاون الثقافي العالمي من خلال الجمع بين أفضل رواة القصص والملحنين والمبدعين من جميع أنحاء العالم، وقد أسهمت في كتابة كلمات العرض سهيلة كابور، ودانا داجاني وشيفانغ.



وقال شيخار كابور: «هل نسيت كيف كان الأمر عندما كنت طفلاً؟ كان العالم مليئاً بالعجائب عندما تواصلت مع النجوم وأمسكتهم في قلبك.. عندما كانت الأرض ملعبك، وليست شيئاً لتدميره؟».



وأضاف: «ندعوكم للانضمام إلينا في رحلة إعادة اكتشاف طفولتك ونسأل مرة أخرى لماذا؟ يقدم «إكسبو 2020 دبي» أمسية ترفيهية وغنائية وعجائبية ودموع وفرح. تعال للرقص والغناء من قلب إكسبو إلى قلبك. تعال وانضم إلى نشيد لكوكبنا، إلى أمنا الأرض. تعال شاهد لماذا الموسيقية».



وواصل: «أشعر بالسعادة والفخر لإخراجي هذه المسرحية الموسيقية بالتعاون مع «إكسبو 2020 دبي» وإيه. آر. رحمان. المسرحية الموسيقية «لماذا؟»، المصممة خصيصاً لتُعرض على سطح أكبر قبة عرض في العالم في ساحة الوصل، تحتفي بالتنوع والشمول، وهي تصحب الجمهور في رحلة مدهشة».



الحكمة



وقال إيه. آر. رحمان: «تبدأ الحكمة بحب الاستطلاع، وهما معاً يولّدان الأمل والإلهام من أجل مستقبل أفضل».



تُعرض المسرحية الموسيقية «لماذا؟» أربع مرات أسبوعياً باللغة الإنجليزية طيلة موسم عرضها الممتد ثمانية أسابيع، وينطلق العرض الأول في يناير 2022، ويُكشف عن المزيد من المعلومات بشأن تواريخ العروض ومواعيدها عما قريب.