«الشتاء الساحر» للأطفال يستمر حتى 8 يناير

المصدر: دبي - البيان

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يواصل «إكسبو 2020 دبي»، تقديم فعالياته للأطفال، من خلال المهرجان الشتوي للأطفال، والمستمر حتى 8 يناير المقبل، وما يمثله من فرصة مثالية ومجانية، لإمتاع الصغار من جميع الفئات العمرية، طوال فترة المهرجان.



وتستضيف حديقة المهرجان الجديدة في موقع إكسبو 2020، مهرجان الشتاء السحري للأطفال، والعامر بالأنشطة الترفيهية، كقلاع القفز المطاطية، والحديقة القابلة للنفخ، ومهمات العثور على الكنوز، وفن الرسم على الوجه، وعروض خفّة اليد، بالإضافة إلى الفنون والمشغولات اليدوية، وغيرها الكثير والكثير من الأنشطة الممتعة، ويستمر المهرجان يومياً، من فترة الظهر وحتى منتصف الليل (من السبت إلى الأربعاء)، الثانية صباحاً يومي نهاية الأسبوع.



عروض



يوفر إكسبو 2020 دبي للزوار، عربات الطعام، عبر عدة مواقع، لإذكاء شعلة المرح والاستمتاع، على أنغام منسقي الدي جي، وشاشات عرض الأفلام، بالإضافة لتشكيلة منوعة من الفعاليات الرياضية، والأنشطة الترفيهية على المنصة الرئيسة، في أجواء مفعمة بالمرح، تلائم جميع أفراد العائلة.



يُقام المهرجان الشتوي للأطفال في حديقة المهرجان، في شارع الوادي، بحديقة اليوبيل، بجوار جناح ماليزيا، وسيكون الدخول مجاناً لجميع حاملي تذاكر إكسبو 2020