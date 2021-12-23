زاباليتا: إكسبو دبي مبهر للغاية

المصدر: دبي - وام

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أكد بابلو زاباليتا مدافع وقائد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب الأرجنتين السابق، أن سر تألق «المان سيتي» في السنوات الأخيرة هو الاهتمام الكبير الذي يوليه ملاك النادي ورغبتهم المستمرة في تطوير الفريق، وهو ما جعل اللاعبين المتواجدين في صفوفه حالياً لا يرغبون في الرحيل عنه، لأنهم يدركون صعوبة أن تكون جزءاً من عائلة «مانشستر سيتي» وترحل عنها.



وحقق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي منذ انتقال ملكيته إلى مجموعة أبوظبي للاستثمار برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، عام 2008 نجاحات كبيرة ومتتالية، وكان بداية تكوين «سيتي فوتبول جروب» عام 2013، التي توسعت لتضم تحت رايتها حالياً 11 نادياً منتشرة في أرجاء العالم.



طموح



وقال زاباليتا، الذي قضي في صفوف مانشستر سيتي تسع سنوات وخاض معه 333 مباراة وسجل 12 هدفاً ليصبح معشوقاً للجماهير في ملعب الاتحاد، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»: «طموح ملاك مانشستر سيتي في التطوير كان دافعاً للتعاقد مع واحد من أفضل المدربين في العالم وهو الإسباني بيب غوارديولا، الذي ارتقى بمستوى الفريق، ليس هذا فقط ولكن أيضاً كان حرصهم على البحث عن أفضل اللاعبين في العالم لضمهم لصفوف الفريق».



وأضاف: «اللاعبون المتواجدون في صفوف الفريق حالياً لا يرغبون في الرحيل عنه، لأنهم يدركون جيداً أنه من الصعب أن تكون جزءاً من عائلة مانشستر سيتي وترحل عنها، والفضل في ذلك بالتأكيد لملاك النادي المتواجدين معه بشكل دائم».



حرص



وأشار مدافع مانشستر سيتي السابق (36 عاماً) والذي اعتزل في أكتوبر عام 2020 أن خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة النادي، حريص دائماً على السفر إلى مانشستر والالتقاء بالفريق والتحدث مع اللاعبين، معتبراً أن هذا ينعكس بشكل إيجابي على الأداء، ويشعر اللاعبون بالسعادة لكونهم جزءاً من هذا النادي.



وتطرق زاباليتا الذي يزور دبي حالياً ويشارك في معسكر تدريبي تعليمي للأطفال «فوتبول سكيبس» والذي يقام بشكل سنوي في جميرا، ويقام أيضاً في مناطق عديدة من العالم، إلى الحديث عن الإمارات معبراً عن بالغ سعادته بتواجده في دبي وقال: «قضيت ثلاثة أيام رائعة في دبي، هي أول مرة لي أشارك في معسكر «فوتبول سكيبس»، إنها تجربة ممتعة للغاية، لم يكن يتسنى لي وأنا لاعب أن أشارك في مثل هذه الفعاليات قبل الاعتزال، نظراً لازدحام جدول المباريات، حتى في احتفالات رأس السنة تكون هناك مباريات «البوكسينغ داي» ودائماً ما نكون مشغولين، الآن امتلك الوقت الكافي لمثل هذه الفعاليات والمشاركة في الأنشطة».



سعادة



وأضاف: «سعيد للغاية بتواجدي في هذا المعسكر التدريبي للأطفال بدبي جميرا، ومشاركتهم رأيي وخبراتي كلاعب كرة قدم، وأيضاً مشاركتهم العديد من القصص الملهمة، والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم، فهم دائما يتساءلون عن أفضل لاعب رافقته، علاوة على أسئلة أخرى عن النجوم ليونيل ميسي وأغويرو».



وعبر نجم مانشستر سيتي السابق عن انبهاره الشديد بمعرض «إكسبو 2020 دبي» وقال: «سبق وأن زرت إكسبو 2020 دبي خلال زيارة سابقة منذ أسابيع مع فريق مانشستر سيتي، وانبهرت حقيقة بحجم المعرض، لم أكن أتوقع أن يكون بهذا الحجم، لقد كان أمراً رائعاً، أنصح أي شخص تتاح له فرصة زيارة إكسبو 2020 دبي أن يقوم بذلك على الفور».



وأضاف: «زيارتي لإكسبو استغرقت 3 ساعات فقط، وهي بالتأكيد لم تكن كافية لمشاهدة كل شيء، في الغالب أحتاج إلى يوم كامل على الأقل لأقوم بذلك، لأني خلال تلك الساعات لم يتسنَ لي سوى زيارة جناح المملكة المتحدة والأرجنتين، وكذلك الشلالات، وقمت بخوض بعض الأنشطة الترفيهية والألعاب الترفيهية، حقيقة المعرض مبهر للغاية».