«العُلا».. تاريخ ومستقبل من جناح السعودية

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

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قالت ميلاني دي سوزا، المدير التنفيذي لتسويق الوجهة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا في المملكة العربية السعودية المشاركة في إكسبو 2020 دبي إن الحدث العالمي فرصة رائعة للترويج لمدينة «العُلا» إحدى أقدم مدن شبه الجزيرة العربية وأحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.



وأضافت دي سوزا في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن إكسبو 2020 دبي هو المكان المثالي لاستعراض أهم ابتكارات السياحة والسفر ورسم مستقبل هذين القطاعين خصوصاً بعد التراجع الكبير في حركة السفر والسياحة في العالم خلال جائحة كورونا.



وتنظم العُلا ضمن جناح المملكة المشارك في إكسبو معرض فوتوغرافي يحمل اسم «رحلة عبر الزمن» وهو معرض لا بد من زيارته وخصوصاً لعشاق فن التصوير الفوتوغرافي ومحبي التاريخ. ويسلط المعرض الضوء على المواقع الثقافية الرئيسية في المدينة القديمة عبر أعمال المصور الأمريكي الكندي المعروف روبرت بوليدوري.



وتعمل الهيئة الملكية لمحافظة العلا على توفير فرص تدريب وتطوير المواهب السعودية المحلية وفق معايير عالمية وخاصة لسكان العُلا وذلك عن طريق البرامج المؤسسية أو المشاريع المتخصصة والمشاركة كجزء من تواجد العُلا في معرض إكسبو الدولي.



مشاركة

وضمن مشروع جائزة العلا للتصميم يشارك عدد من المواهب السعودية العاملين في المجال الفنيّ عبر تسليط الضوء على أعمالهم كجزء من تواجد العلا في إكسبو.



وأضافت دي سوزا: «العُلا هي موطن الحِجر وهو تحفة تاريخية بحق لم تعرفها السياحة الدولية من قبل، ولكن زوار إكسبو اليوم قادرون على أن يكونوا أول من يخبر تراث العلا ومواقعها التاريخية وآثارها الساحرة ومعاينة طبيعتها الجيولوجية المهيبة والرائعة من خلال الشاشات الكبيرة الملونة في جناح المملكة في إكسبو والصور الضخمة ثلاثية الأبعاد إلى جانب الأفلام الوثائقية ذات المستوى العالمي بما في ذلك سلسلة أفلام «ديسكفري شورتس» التي تم إطلاقها مؤخراً والتي يتم عرضها لأول مرة في سينما جناح المملكة العربية السعودية».



وحول حركة الطيران المتوفرة حالياً بين الإمارات والعلا، قالت دي سوزا: «حَطَّت في مطار العُلا الدولي قبل أيام قليلة أول رحلة ركاب دولية مباشرة على الإطلاق على متن طيران ناس السعودية منخفضة التكلفة مُعلنةً بذلك بداية انطلاق رحلاتها الأسبوعية الثلاث المباشرة بين العُلا ودبي التي ستعطي الفرصة لآلاف الزوار من دبي والعالم للاطلاع على 200 ألف عام من التاريخ البشري غير المكتشفة، أما مدة الرحلة من مطار دبي الدولي إلى مطار العلا الدولي فهي 3 ساعات فقط، بالإضافة إلى رحلتين أسبوعيتين من الكويت إلى العُلا ورحلات جوية داخلية من المدن الرئيسية في المملكة على متن طيران ناس وهي أربع رحلات أسبوعية بين العُلا والرياض، وثلاث رحلات أسبوعية بين العُلا وجدة، وثلاث رحلات أسبوعية بين العُلا والدمام».



الضيافة

وحول واقع قطاع الضيافة في العالم في الوقت الراهن، أوضحت دي سوزا: «لدينا الآن في العلا فندقان، وتم مؤخراً افتتاح فندق هابيتاس في العُلا بـ96 غرفة وهو منتجع من فئة الخمس نجوم يقع في أحد أجمل الأماكن في العلا وادي عشار، وهي بيئة خلابة تحمل الأجواء الساحرة بين جبال العلا، ويعد اليوم من أحدث الفنادق في العلا من حيث جودة الخدمة وموقع المنتجع المميز والمنسجم مع طبيعة المكان الساحرة، تم تطوير المنتجع بالشراكة بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا والعلامة الفندقية العالمية هابيتاس، ليصبح منتجعاً يحمل فلسفة خاصة تجتذب الشباب وجميع الفئات العمرية مع التركيز على الروابط الإنسانية والاستدامة البيئية والتجارب السياحية المتكاملة، وينظم المنتجع فعاليات متنوعة وغنية بالتجارب الفريدة. أما موقع المنتجع فهو وادي عشار حيث يحيط به جبال العلا التي تسحر النزلاء بجمالها حيث تقع غرف المنتجع أمام الجبال ويمكن الاستمتاع بالنظر إليها من داخل الغرفة. بالإضافة إلى فندق شادن في منطقة الحجر بالعلا وسيتم افتتاح منتجع جديد ومميز بعلامة عالمية يعرفها الجميع وهو منتجع بانيان تري، وسيضم فللاً وخيم بانيان تري التقليدية الشهيرة كما أن لدينا المزيد من المنتجعات والفنادق التي ستفتح أبوابها لزوار العلا بحلول 2023 و2024 وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، جميع المنشآت الفندقية الموجودة والقادمة تراعي البيئة والاستدامة وتنسجم مع طبيعة العلا الخلابة. لدينا اليوم في واحة العلا 2.9 مليون نخلة وطموحنا أن يكون هناك 10 ملايين نخلة بحلول 2035».



مغامرات

وحول ما تقدمه العلا من أنشطة خارجية ومغامرات متنوعة، قالت دي سوزا: «العلا وجهة مثالية للأزواج والعائلات والشباب. إنها وجهة سياحية بطابع تاريخي وثقافي عميق وتجارب فريدة من نوعها، تقدم العلا لضيوفها نشاطات وفعاليات سياحية متنوّعة تناسب جميع الأذواق من جولات الهليكوبتر إلى جلسات اليوغا والاسترخاء، كما تم إطلاق «لحظات العلا» مؤخراً وهو شعار برنامج فعاليات العلا الذي يتضمن أربعة مهرجانات رئيسية، وهي: شتاء طنطورة الشهير، والعائد بترحيب جماهيري كبير والذي يحتفي بالتراث، ومهرجان سماء العُلا، ومهرجان فنون العُلا، ومهرجان العُلا للاستجمام والاسترخاء. وتعرض المهرجانات تجاربَ تم تصميمها بعناية في ميادين الفن والثقافة والموسيقى والطبيعة والعافية والفروسية وفن الطهي. وتتضمن فعاليات مجانية عديدة. إن السكان المحليين لمحافظة العُلا هم من أهم العناصر القيِّمة التي تمتلكها العلا وهم في قائمة أولويات الهيئة على الدوام وتعمل الهيئة على أن يكونوا أول المستفيدين من جميع التحديثات الإيجابية في المعُلا وتعزيز مشاركتهم في الترويج للعلا للعالم بأسره».