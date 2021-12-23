نصف مليون زائر لجناح باكستان

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل الجناح الباكستاني في إكسبو 2020 دبي، نصف مليون زائر خلال 75 يوماً فقط، منذ افتتاحه، مع تنظيمه حوالي 100 فعاليّة تجاريّة ومواضعيّة، وعروضاً ثقافية يوميّة، تمثل مناطق مختلفة من باكستان.



واستقطب الجناح 50000 زائر إضافيّ في الـ 7 أيام الأخيرة فقط، وفي حين استقبل الجناح المغتربون الباكستانيون، والعديد من المقيمين في الإمارات، من مختلف الجنسيات، منذ بدء فعاليات الجناح.



وقال زائر من المكسيك: «أحببت التجربة حقاً، وشعرت بأنها رائعة للغاية، فالجناح يعرض كلّ ما تقدّمه باكستان، من حيث السياحة والصناعة، كانت الزيارة ممتعة، ما يجعلني أرغب في زيارة باكستان يوماً ما».



وقال زائر آخر من إسبانيا: «الواجهة هي مثال للحداثة والهندسة المعمارية التي لا تشوبها شائبة، أمّا القسم الداخلي للجناح، فهو انعكاس للتقاليد والثقافات المتنوعة، لقد كانت تجربة جميلة، وأودّ حقاً زيارة باكستان الآن».



إعلام وإلهام

يقع الجناح وسط «منطقة الفرص»، ويهدف موضوعه إلى إعلام وإلهام وإثارة المزيد من المحادثات، حول «الكنوز المخفية» في البلاد، ويستقطب الجناح يومياً آلاف الزوار من جنسيّات مختلفة، للترويج لصورة البلاد المتسامحة والشاملة والتقدمية، من خلال إبراز الماضي والحاضر والمستقبل.



كما يسلّط الضوء على المناظر الطبيعية الخلّابة، والسياحة، وفرص التجارة، والاستثمار، وفي ديسمبر الجاري، أطلق الجناح الباكستاني حملة سياحيّة جديدة، من خلال شاشة تفاعلية تعمل بالذكاء الاصطناعي، للزوار المهتمّين من أجل التواصل مع منظّمي الرحلات السياحية في باكستان، بهدف التخطيط لزيارتهم إلى البلاد.



تتمتّع باكستان بإمكانات سياحيّة هائلة، فلدى افتتاح مطار سكاردو، أشار رئيس الوزراء عمران خان، إلى أنّه بإمكان باكستان جذب ما لا يقل عن 30-40 مليار دولار أمريكي من قطاع السياحة فقط، في جيلجيت بالتستان.